Wykorzystanie usług elastyczności przez operatora systemu dystrybucyjnego

24.10.2019r. 05:24

Ewa Mataczyńska, Marek Sikora - PGE Dystrybucja SA, Włodzimierz Lewandowski - PGE SA (referat przygotowany na XXV Konferencję Naukowo -Techniczną "Rynek Energii Elektrycznej REE 2019")

Unia Europejska zintensyfikowała działania w zakresie zapewnienia bardziej konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu energetycznego oraz osiągnięcia długoterminowego celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. Zobowiązania w tym zakresie przewidują zmniejszenie emisji przynajmniej o 43% w stosunku do poziomu z 1990 r., przy równoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej o 32,5% i zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 32% końcowego zużycia.

Do odczytu plików wymagany jest program Acrobat Reader