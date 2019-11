Ostrowski rynek energetyczny - klaster energii z własną siecią dystrybucyjną

29.10.2019r. 05:06

Artur Dembny - CRK Energia Sp. z o.o. (referat generalny XXV Konferencji Naukowo -Technicznej "Rynek Energii Elektrycznej REE 2019")

Ostrów Wielkopolski to miasto powiatowe średniej wielkości, położone w Południowej Wielkopolsce. Zamieszkuje je 72 tysiące mieszkańców, co sprawia, że po około stutysięcznym Kaliszu jest to drugi ośrodek miejski tego regionu. Oba te miasta tworzą dwubiegunowy, sformalizowany ośrodek aglomeracyjny -Aglomerację Kalisko-Ostrowską, z ponad 330 tysięcznym potencjałem ludzkim i adekwatnym do tego potencjałem gospodarczym.

