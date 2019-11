Nowe oświetlenie uliczne w Dąbrowie Górniczej

05.11.2019r. 13:42

Od początku listopada mieszkańcy osiedla Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej cieszą się nowoczesnym, energooszczędnym oświetleniem ulicznym w technologii LED o przyjaznej dla oczu barwie. Z końcem października zakończyła się tu wymiana kilkudziesięciu opraw oświetleniowych i betonowych słupów.

Energooszczędne oświetlenie uliczne to jeden z produktów spółki Tauron Dystrybucja Serwis (TDS) oferowanych samorządom. W Dąbrowie zostały wymienione stare słupy uliczne i oprawy oświetleniowe na ulicach Mickiewicza i 6-go Sierpnia.



- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na osiedlu Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej to kolejne zadanie inwestycyjne sfinansowane i zrealizowane przez TDS w celu zwiększenia niezawodności sieci oświetleniowej i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowo, dzięki zainstalowaniu nowych, energooszczędnych opraw oświetleniowych, gmina będzie mogła zmniejszyć wydatki na energię elektryczną nawet o 60 procent - wyjaśnia Michał Koszałka, prezes zarządu Tauron Dystrybucja Serwis S.A.



Nowoczesne oprawy dają światło o barwie 4000 K. To rodzaj oświetlenia uznawany przez specjalistów za najbardziej uniwersalny i odpowiadający zarówno osobom, które lubią ciepłe kolory, jak i tym, które preferują zimne tony. To światło podobne do słonecznego, nie powoduje senności i jest przyjemne dla oczu. Z kolei betonowe słupy zostały wymienione na aluminiowe, które są bezpieczniejsze dla użytkowników dróg.



Wymiana oświetlenia została zrealizowana w efekcie ubiegłorocznych prac eksploatacyjnych, w trakcie których specjaliści spółki TDS zakwalifikowali część oświetlenia ulicznego w mieście do wymiany.

- Nasza współpraca z samorządami jest zawsze bezpośrednia i ukierunkowana na ich potrzeby. We współpracy z nimi staramy się sukcesywnie poszerzać naszą ofertę o nowe produkty. Chcemy dla samorządów być partnerem pierwszego wyboru przy wprowadzaniu inteligentnych rozwiązań w miastach i gminach. Mamy już dla samorządów specjalnie dedykowaną ofertę produktową - tłumaczy Waldemar Jemioła, dyrektor ds. majątku oświetleniowego w TDS.



Tauron Dystrybucja Serwis oferuje samorządom różnorodne produkty związane z ideą Smart City. Wśród nich, poza systemami oświetlenia, m.in. tablice radarowe, infrastrukturę elektroenergetyczną, w tym e-mobility, a także przystanki, monitoringi oraz inteligentne przejścia dla pieszych. Szczegółową ofertę przedstawiciele samorządów znajdą na stronie https://serwis.tauron-dystrybucja.pl/



W 2018 roku w Nysie powstała pierwsza bezpieczna "zebra", która została wyposażona w system czujników wykrywających moment, w którym do jezdni zbliża się człowiek i automatycznie zapalających nad nim światło. Jednocześnie komunikaty dźwiękowe informują pieszego, jak powinien postąpić, by zachować bezpieczeństwo. Gdy na drogę wchodzi człowiek, system świetlnych impulsów ostrzega kierowcę. Takie przejście może być doposażone w kamerę z obrazem dostępnym on-line, radar, a nawet defibrylator.



Spółka Tauron Dystrybucja Serwis zarządza majątkiem oświetleniowym w około 600 polskich gminach, obsługuje ponad 660 tys. punktów świetlnych będących jej własnością oraz ok. 100 tys. punktów świetlnych stanowiących własność gmin.

