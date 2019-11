200 tys. zł wsparcia dla rodzin ofiar wypadków przy pracy w PGG

05.11.2019r. 13:49

Rodzina pracownika Polskiej Grupy Górniczej, który zginął w wypadku przy pracy, otrzyma od spółki wsparcie w wysokości 200 tys. zł; czwarta część tej kwoty będzie wypłacona od razu, a 150 tys. zł w 50 miesięcznych ratach - postanowił zarząd tej największej górniczej firmy. Rodzina pracownika Polskiej Grupy Górniczej, który zginął w wypadku przy pracy, otrzyma od spółki wsparcie w wysokości 200 tys. zł; czwarta część tej kwoty będzie wypłacona od razu, a 150 tys. zł w 50 miesięcznych ratach - postanowił zarząd tej największej górniczej firmy.

Wsparcie będzie wypłacane rodzinom zmarłych górników niezależnie od innych przysługujących im świadczeń. Tym samym łączna wartość wszystkich wypłat po śmierci pracownika PGG może sięgnąć ok. 400 tys. zł.



Ponadto pracownicy PGG korzystają ze specjalnego programu grupowego ubezpieczenia "Górnik 2019", dzięki któremu - zależnie od wybranego wariantu polisy - za śmierć w wypadku przy pracy bliscy górnika mogą otrzymać do 210 tys. zł.



Z danych Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach wynika, że od początku tego roku w kopalniach PGG zginęło 10 górników (wśród nich jeden pracownik zewnętrznej firmy usługowej), z 16, jacy ponieśli w tym roku śmierć w wypadkach w polskich kopalniach węgla kamiennego. Łącznie w całym górnictwie zginęły w tym roku 22 osoby, wobec 21 w całym roku 2018.



Najbardziej wypadkową kopalnią jest w tym roku należąca do PGG katowicka kopalnia Murcki-Staszic, gdzie od początku roku zginęło już pięć osób - trzy w wyniku silnego wstrząsu, dwie w wyniku wejścia w wyrobisko z atmosferą niezdatną do oddychania. Górnicy zginęli też w kopalniach PGG: Rydułtowy, Piast, Bielszowice i Mysłowice-Wesoła.



Prezes Grupy Tomasz Rogala podkreśla, że pomoc rodzinom zmarłych przy pracy górników jest obowiązkiem spółki. "Sytuacja materialna rodzin górników jest bardzo różna, a w niektórych przypadkach na tyle słaba, że po wypadku natychmiast trzeba zabezpieczyć podstawowe potrzeby życiowe bliskich zmarłego pracownika. Doświadczenie pokazało nam, że dotychczas stosowane świadczenia nie zawsze były wystarczające w obliczu tragedii. Dlatego zdecydowaliśmy o wprowadzeniu w PGG całkiem nowego rozwiązania" - wyjaśnił prezes.

Nowością jest wprowadzenie zasady wypłacania przyznanej kwoty etapami: 50 tys. zł rodzina otrzyma niezwłocznie po śmierci pracownika, natomiast pozostała część (150 tys. zł) będzie wypłacana bliskim przez 50 kolejnych miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po wypadku, w transzach po 3 tys. zł. Przedstawiciele PGG tłumaczą, że takie rozwiązanie pomoże rozwiązać bieżące problemy finansowe rodziny zmarłego pracownika, ale także zabezpieczy jego bliskich na przyszłość.



"Wypadek śmiertelny to zdarzenie, które ma charakter ostateczny i nie sposób go odwrócić, naprawić, skorygować. Ale żyją bliscy ofiary, dla których często oprócz straty bliskiej osoby znacznie pogorszył się także ekonomiczny standard życia. Wydaje się, że wprowadzone rozwiązanie, bardziej adekwatnie niż dotychczas, pozwoli rodzinom poradzić sobie w trudnym okresie i spokojniej spojrzeć w przyszłość" - ocenił Rogala, cytowany w komunikacie PGG.



Oprócz powszechnie obowiązujących świadczeń powypadkowych, w środowisku górniczym - na podstawie zakładowych zbiorowych układów pracy czy porozumień zbiorowych - krewnym poszkodowanego górnika przysługują dodatkowe świadczenia. Najczęściej pomoc polega na jednorazowej wypłacie pieniężnej (określonej przez pracodawcę kwoty lub wielokrotności wynagrodzenia zmarłego), opłaceniu pogrzebu czy pokryciu koszów nagrobka. Ponadto, na mocy niepisanej tradycji, dzieci zmarłego po latach mogą najczęściej liczyć na zatrudnienie w kopalni, jeżeli wyrażą taką wolę.



Od początku tego roku w polskim górnictwie zginęło 22 górników, a 9 zostało ciężko rannych. Ogółem do końca września doszło do 1705 rozmaitych wypadków. W kopalniach węgla kamiennego zginęło 16 osób, a 7 doznało ciężkich obrażeń. Wypadków było w sumie 1381.