Blisko 5 tys. umów na ponad 113 mln zł dotacji w programie Czyste Powietrze dla woj. śląskiego

05.11.2019r. 14:30

Ponad 113,5 mln zł dotacji przyznano do końca października br. mieszkańcom woj. śląskiego w rządowym programie Czyste Powietrze. Na ponad 11,6 tys. złożonych w regionie wniosków o dofinansowanie podpisano w tym czasie 4,7 tys. umów. Ponad 113,5 mln zł dotacji przyznano do końca października br. mieszkańcom woj. śląskiego w rządowym programie Czyste Powietrze. Na ponad 11,6 tys. złożonych w regionie wniosków o dofinansowanie podpisano w tym czasie 4,7 tys. umów.

Czyste Powietrze to zainaugurowany we wrześniu ub. roku program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów nowobudowanych. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2018-2029, a podpisywanie umów - do końca 2027 r.



W programie można wnioskować o dotacje lub pożyczki pod kątem wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe, a także termomodernizacji budynków jednorodzinnych.



Jak poinformował PAP rzecznik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Rafał Kandziora, od 19 września 2018 r. do 31 października br., do programu Czyste Powietrze złożono w woj. śląskim 11 608 wniosków. Umowami o dofinansowanie zakończono rozpatrywanie 4 724 z nich. Łączna kwota przyznanych dotacji to 113 592 126 zł.



Kandziora przekazał bardziej szczegółowe dane dotyczące realizacji Czystego Powietrza w subregionie zachodnim woj. śląskiego. Ogółem od 19 września ub. roku do 24 października br. do katowickiego WFOŚiGW złożono z tego terenu 1976 wniosków o udział w programie. Zawarto 505 umów o dofinansowanie.



Łącznie 1140 wniosków pochodziło z 13 gmin subregionu zachodniego woj. śląskiego: Rydułtów, Radlina, Pszowa, Godowa, Gorzyc, Lubomii, Marklowic, Mszany, Czerwionki Leszczyn, Gaszowic, Jejkowic, Lysek oraz Świerklan (najwięcej wniosków - 158 - złożyli mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn). W 287 przypadkach zawarto już umowy.



Kolejnych 836 wniosków złożyli mieszkańcy miast: Rybnika (618 wniosków), Jastrzębia-Zdroju (177 wniosków), Żor (140 wniosków) i Wodzisławia Śląskiego (193 wnioski). Najwięcej umów - 218 - zawarto w Rybniku, którego samorząd, wobec wprowadzenia Czystego Powietrza, przesunął środki z własnego programu dotacji do wymiany pieców w indywidualnych domach, na podobne działanie w budynkach wielorodzinnych.



Mieszkańcom Rybnika do 24 października katowicki WFOŚiGW wypłacił łącznie 331,6 tys. zł dotacji oraz 37,2 tys. zł pożyczek. W całym subregionie zachodnim woj. śląskiego było to odpowiednio: 747,6 tys. dotacji i 114,1 tys. zł pożyczek. Fundusz podał też, że w tym subregionie blisko 70 proc. wniosków dotyczyło dotacji do nowego źródła ciepła, niespełna 28 proc. - dotacji do nowego źródła ciepła wraz z termomodernizacją i w 3 proc. - do instalacji odnawialnego źródła energii.

Katowicki WFOŚiGW rozdziela także środki kierowane do samorządów na wsparcie prowadzonych przez nie działań związanych z wymianami źródeł ciepła. Od początku br. do 30 października br. środki takie trafiły do 59 gmin woj. śląskiego: w formie preferencyjnych pożyczek, dotacji oraz umorzeń.



Łączna kwota udzielonego tam dofinansowania wyniosła 50,2 mln zł, z czego 45,7 mln zł w formie pożyczek, 3,8 mln zł - dotacji oraz 0,7 mln zł - umorzeń. W ramach tych działań przewidziano modernizację 6711 indywidualnych kotłowni, montaż 211 instalacji fotowoltaicznych i 65 solarnych, a także termomodernizacje 315 budynków; łączny koszt tych przedsięwzięć to 97 mln zł.



Ponadto katowicki Fundusz koordynuje realizację części Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kierowanej wyłącznie do centralnego subregionu woj. śląskiego. Chodzi o tzw. działanie 1.7 POIiŚ, m.in. zawierając poddziałanie 1.7.1, dot. wspierania efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. Wcześniej z tego wsparcia mogły korzystać m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; na początku br. rozszerzono katalog beneficjentów o samorządy lokalne.



Nabór do konkursu z tak rozszerzonym katalogiem beneficjentów - o alokacji 100 mln zł (z możliwością uzyskania przez samorządy dotacji do 85 proc. kosztów oraz przez inne podmioty pożyczki z premią inwestycyjną do 45 proc. kosztów) - zakończył się 26 czerwca br. Spłynęło 78 wniosków dot. projektów o łącznej wartości 303,7 mln zł, z wnioskowaną kwotą wsparcia 205,8 mln zł.



W tej liczbie m.in. samorządy złożyły 54 wnioski ws. projektów za 191,1 mln zł o dotacje 134,3 mln zł; spółdzielnie mieszkaniowe 17 wniosków ws. projektów za 98,5 mln zł o wsparcie na poziomie 61,7 mln zł, wspólnoty sześć wniosków do projektów za 14 mln zł o wsparcie na poziomie 9,7 mln zł. Dwa wnioski odrzucono na etapie oceny formalnej. Ocenę merytoryczną I stopnia przeszły wszystkie pozostałe - z czego 36 trafiło na listę podstawową. Obecnie trwa ocena merytoryczna II stopnia.



W kierowanym do woj. śląskiego działaniu 1.7. POIiŚ przewidziano trzy tzw. poddziałania: 1.7.1., czyli wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w woj. śląskim (pierwotnie przewidziana pula środków to 120,2 mln zł), 1.7.2., czyli efektywną dystrybucję ciepła i chłodu (pula 737,1 mln zł) oraz 1.7.3., czyli promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (z pulą 93,9 mln zł).



W pierwszym poddziałaniu chodzi przede wszystkim o głęboką kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.