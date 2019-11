W Polsce powstanie 157 autobusów elektrycznych dla Goeteborga

05.11.2019r. 16:03

Szwedzki koncern Volvo zawarł we wtorek rekordowy kontrakt na dostarczenie 157 autobusów z napędem elektrycznym z lokalnym przewoźnikiem z Goeteborga. Pojazdy produkowane będą w fabryce Volvo Buses w Polsce. Szwedzki koncern Volvo zawarł we wtorek rekordowy kontrakt na dostarczenie 157 autobusów z napędem elektrycznym z lokalnym przewoźnikiem z Goeteborga. Pojazdy produkowane będą w fabryce Volvo Buses w Polsce.

Według szefa firmy Volvo Buses Hakana Angevalla to "największe tego typu zamówienie w Europie". "Będzie okazją do pokazania w rodzinnym mieście Volvo - Goeteborgu, naszego wkładu w rozwój elektromobilności" - powiedział podczas konferencji prasowej Angevall.



Zawarty między Volvo Buses a operatorem komunikacji miejskiej w Goeteborgu firmą Transdev kontrakt, którego wartości nie ujawniono, obejmie 157 przegubowych autobusów elektrycznych modelu Volvo 7900 Electric. Każdy z nich, może zabrać 150 pasażerów.

Pojazdy produkowane będą we Wrocławiu, w największej fabryce autobusów Volvo w Europie. "Z pewnością dzięki tej umowie zabezpieczamy miejsca pracy także w Volvo w Goeteborgu" - stwierdził prezes Volvo Buses.



Pierwsze pojazdy mają zostać dostarczone do Goeteborga pod koniec 2020 roku. Według władz tego miasta autobusy elektryczne poprawią jakość powietrza oraz obniżą poziom hałasu. Przyczynią się także do nowych możliwości planowania urbanistycznego.