Podlaskie. Zawarto ponad 2 tys. umów w rządowym programie "Czyste powietrze"

05.11.2019r. 16:18

Nieco ponad dwa tysiące umów na kwotę ponad 58,8 mln zł dotacji w rządowym programie "Czyste powietrze" zawarto do początku listopada w Podlaskiem - poinformował we wtorek PAP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W Funduszu jest ponad 4,1 tys. wniosków na kwotę ponad 86,2 mln zł dotacji i prawie 14,5 tys. zł pożyczek. Podjęto już ponad 2,6 tys. decyzji przyznających dotacje (ponad 58,8 mln zł) i pożyczki (5,7 mln zł) - poinformował Łukasz Nowowiejski z WFOŚiGW w Białymstoku. Zawarto 2 tys. 045 umów.



Najwięcej wniosków jest z Białegostoku - ponad 500 oraz z gmin Choroszcz (188) i Juchnowiec Kościelny (158).



Zdecydowana większość wniosków dotyczy wymiany starych pieców na proekologiczne, ale są również wnioski na zakup źródeł ciepła do nowobudowanych budynków, są też wnioski dotyczące termomodernizacji.



"Pod względem liczby złożonych wniosków województwo podlaskie jest na dwunastym miejscu (w kraju). Jednak biorąc pod uwagę demografię i gęstość zaludnienia w stosunku do reszty kraju, wydaje się, że to dobry wynik" - ocenił Nowowiejski. Dodał, że pod względem tempa realizacji programu Podlaskie plasuje się "powyżej średniej krajowej".



Aby ułatwić mieszkańcom możliwości korzystania z programu WFOŚiGW w Białymstoku podpisał dotychczas z 24-oma gminami w regionie porozumienia, na mocy których mieszkańcy mogą składać wnioski do programu właśnie w swoich gminach. Do początku listopada za pośrednictwem gmin do Funduszu trafiło 30 wniosków o dotacje - poinformował Łukasz Nowowiejski.



"Współpraca z gminami jest w początkowej fazie, przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla pracowników gmin, które podpisały porozumienia oraz potencjalnie zainteresowanych. Uważamy, że przystąpienie kolejnych gmin to kwestia czasu" - poinformował Nowowiejski.



Dotychczas do WFOŚiGW w Białymstoku wnioski o dotacje z programu "Czyste Powietrze" przekazały gminy: Filipów, Hajnówka, Jedwabne, Jeleniewo, Rutka Tartak, Sokółka, Stawiski, Suwałki, Wizna i Wiżajny. Z danych WFOŚiGW wynika, że jedną z najbardziej aktywnych gmin w ramach tego porozumienia jest Jeleniewo na Suwalszczyźnie.

Wójt Jeleniewa Kazimierz Urynowicz ocenił we wtorek w rozmowie z PAP, że program cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Do WFOŚiGW gmina przekazała dotąd 10 wniosków o dotacje, kierowane są kolejne, w urzędzie trwają prace nad kolejnymi siedemnastoma wnioskami. Urzędnicy pomagają je przygotować i złożyć mieszkańcom od początku do końca - wyjaśniła Joanna Borowska z urzędu gminy w Jeleniewie. Dodała, że niemal wszystkie wnioski dotyczą wymiany pieców, niektóre są wzbogacone o inne elementy.



"Liczymy na przystąpienie kolejnych gmin do realizacji programu - zawarcie kolejnych porozumień - zwiększenie dostępności programu, a co za tym idzie wzrost liczby składanych wniosków" - podkreśla Nowowiejski.



Przypomniał przy tym, że w 2018 r. w każdej gminie w regionie zorganizowano spotkania informacyjne nt. programu "Czyste powietrze", przeszkolono również pracowników samorządów. Planowana jest dalsza akcja informacyjna. Działają również punkty informacyjne w Augustowie i Siemiatyczach.



W Podlaskiem wymiana starych pieców na proekologiczne jest także realizowana w ramach lokalnych programów realizowanych przez samorządy, ale też z projektów z dofinansowaniem z UE.



Lokalny program jest realizowany np. w Łomży. Miasto Łomża w 2019 r. zagwarantowało w swoim budżecie na wymianę pieców kwotę 600 tys. zł. Podpisano z mieszkańcami 54 umowy na sumę 568 tys. zł - poinformował PAP Łukasz Czech z łomżyńskiego magistratu. Było ponad 60 wniosków, ale część osób zrezygnowała lub nie spełniła kryteriów.



W 2018 r. miasto Łomża przeznaczyło na wymianę pieców 300 tys. zł. Jaka kwota będzie zaplanowana w budżecie na 2020 r. jeszcze nie wiadomo, ale - jak mówi Czech - kwota 600 tys. zł - co pokazał 2019 r. - wydaje się wystarczająca.