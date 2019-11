Enea podała szacunkowe wyniki za trzy kwartały 2019 r.

05.11.2019r. 20:04 05.11.2019r. 19:05

Grupa Enea szacuje, że miała w okresie I - III kwartał 2019 roku 892 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 2.556 mln zł EBITDA - podała spółka w komunikacie. Grupa Enea szacuje, że miała w okresie I - III kwartał 2019 roku 892 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 2.556 mln zł EBITDA - podała spółka w komunikacie.





Prognozy analityków dla EBITDA na III kwartał znajdowały się w przedziale 660-822 mln zł.



Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że grupa odnotowała w trzecim kwartale ok. 386 mln zł zysku netto jednostki dominującej, ok. 503 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 4.073 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto j.d. wyniesie 220,4 mln zł, EBIT 391,7 mln zł, a przychody 3.880,4 mln zł.



Narastająco, po trzech kwartałach 2019 roku Enea wypracowała 2.556 mln zł EBITDA i 892 mln zł zysku netto jednostki dominującej. EBIT wyniósł w tym okresie 1.429 mln zł, a zysk netto 990 mln zł.



Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 11.662 mln zł, a przychody ze sprzedaży oraz inne dochody (suma przychodów ze sprzedaży netto oraz kalkulacji kwoty różnicy cen): 12.169 mln zł.



Dane [mln zł] III kw. 2019 r. Kons. Różnica r/r q/q I-III kw. 2019 r. rdr Przychody 4 072,8 3 880,4 5,0% 21,8% 13,8% 11 662,0 24,3% EBITDA 890,2 765,3 16,3% 33,1% 2,7% 2 556,0 29,5% EBIT 503,1 391,7 28,4% 75,3% 3,8% 1 429,0 55,3% Zysk netto j.d. 386,2 220,4 75,3% 152,4% 28,9% 892,0 51,4% Marża EBITDA 21,9% 19,7% 2,11 1,85 -2,36 21,92% 0,89 Marża EBIT 12,4% 10,1% 2,27 3,77 -1,18 12,25% 2,45 Marża netto 9,5% 5,7% 3,83 4,91 1,11 7,65% 1,37



Grupa podała, że EBITDA w Wydobyciu wyniosła w okresie I - III kwartał 2019 roku 612 mln zł (399,8 mln zł rok wcześniej), w Wytwarzaniu 1.151 mln zł (663,5 mln zł rok wcześniej), w Dystrybucji 804 mln zł (871,7 mln zł przed rokiem), a w Obrocie 17 mln zł (37,8 mln zł rok wcześniej).



Enea poinformowała, że w obszarze Wydobycie wyższy wynik segmentu wynika głównie z wyższego poziomu produkcji oraz z wyższych przychodów ze sprzedaży węgla. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym III kw. EBITDA wyniosła ok. 890 mln zł i była wyższa od konsensusu PAP Biznes na poziomie 765,3 mln zł.Prognozy analityków dla EBITDA na III kwartał znajdowały się w przedziale 660-822 mln zł.Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że grupa odnotowała w trzecim kwartale ok. 386 mln zł zysku netto jednostki dominującej, ok. 503 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 4.073 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto j.d. wyniesie 220,4 mln zł, EBIT 391,7 mln zł, a przychody 3.880,4 mln zł.Narastająco, po trzech kwartałach 2019 roku Enea wypracowała 2.556 mln zł EBITDA i 892 mln zł zysku netto jednostki dominującej. EBIT wyniósł w tym okresie 1.429 mln zł, a zysk netto 990 mln zł.Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 11.662 mln zł, a przychody ze sprzedaży oraz inne dochody (suma przychodów ze sprzedaży netto oraz kalkulacji kwoty różnicy cen): 12.169 mln zł.Grupa podała, że EBITDA w Wydobyciu wyniosła w okresie I - III kwartał 2019 roku 612 mln zł (399,8 mln zł rok wcześniej), w Wytwarzaniu 1.151 mln zł (663,5 mln zł rok wcześniej), w Dystrybucji 804 mln zł (871,7 mln zł przed rokiem), a w Obrocie 17 mln zł (37,8 mln zł rok wcześniej).Enea poinformowała, że w obszarze Wydobycie wyższy wynik segmentu wynika głównie z wyższego poziomu produkcji oraz z wyższych przychodów ze sprzedaży węgla.

W obszarze Wytwarzanie pozytywnie na wynik wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2.



W Dystrybucji niższy wynik rdr jest efektem wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej oraz ujemnego odchylenia na pozostałej działalności operacyjnej z uwagi na fakt, że w 2018 roku ujawniono zdarzenie o charakterze jednorazowym: wypłaty odszkodowań z tytułu skutków wichur, które wystąpiły w roku 2017.



Spółka poinformowała, że segment Obrotu charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy w cenie. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych.



Od początku stycznia do końca września wydobycie węgla (netto) w należącej do Enei Bogdance było na poziomie 7,1 mln ton. Grupa wyprodukowała w tym okresie 19,9 TWh energii elektrycznej, a wolumen dystrybuowanej energii do odbiorcom końcowym był na poziomie 14,8 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym w ciągu trzech kwartałów 2019 roku wyniosła 15,1 TWh.



Ostateczne wyniki Grupy Enea za III kwartał 2019 roku zostaną opublikowane 21 listopada 2019 roku.