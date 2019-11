Polenergia ma umowę na finansowanie budowy farmy wiatrowej

05.11.2019r. 21:54

Polenergia i jej spółka zależna podpisały z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBankiem oraz ING Bankiem Śląskim umowę na kredyt inwestycyjny na finansowanie budowy farmy wiatrowej Szymankowo oraz kredytu VAT w okresie budowy - poinformowała Polenergia w komunikacie. Polenergia i jej spółka zależna podpisały z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBankiem oraz ING Bankiem Śląskim umowę na kredyt inwestycyjny na finansowanie budowy farmy wiatrowej Szymankowo oraz kredytu VAT w okresie budowy - poinformowała Polenergia w komunikacie.

Zgodnie z umową wysokość kredytu inwestycyjny wyniesie do 107 mln zł, a kredytu VAT do 20 mln zł. Umowa przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 10 czerwca 2037 roku, a dla kredytu VAT nie później niż do 31 marca 2022 roku. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banków.



Jednocześnie spółka Farma Wiatrowa Szymankowo zawarła z Siemens Gamesa Renewable Energy umowę na dostawę, instalację i uruchomienie 11 turbin wiatrowych G132 HH 134 o mocy 3,465 MW każda (łącznie 38,115 MW).



Dostawa i instalacja turbin oraz uruchomienie farmy wiatrowej przewidziane jest w okresie od sierpnia 2020 do marca roku 2021.

Farma Wiatrowa Szymankowo zawarła też ze spółką Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego umowę dotyczącą budowy farmy. Umowa ma zostać wykonana w terminie do czerwca 2021 roku.



Umowa dotyczy realizacji przez PBDI kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów i wzmocnień gruntu pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych oraz kompleksowych robót montażowo - elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji GPO 30/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i światłowodową dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej.