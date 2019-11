Realizowana przez Gaz-System inwestycja FSRU wśród najważniejszych projektów energetycznych UE

06.11.2019r. 08:39

Komisja Europejska opublikowała czwartą listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest - PCI) w sektorze energetycznym. Wśród nich znalazła się instalacja LNG typu FSRU w Porcie Gdańskim.

Spółka zwraca uwagę, że projekty PCI to kluczowe projekty infrastrukturalne, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii. Ich realizacja ma wspierać politykę energetyczną i wyzwania klimatyczne w UE.



Znajdujące się na liście projekty Gaz-Systemu zostały zgłoszone w ramach dwóch korytarzy priorytetowych określonych w rozporządzeniu dotyczącym transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (rozporządzenie TEN-E): "Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu" (ang. Baltic Energy Market Interconnection Plan - BEMIP) obejmujący projekt Baltic Pipe i połączenie międzysystemowe Polska - Litwa (GIPL) oraz "Gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej" obejmujący połączenie międzysystemowe Polska - Słowacja wraz ze wschodnią nitką korytarza północ-południe w Polsce i FSRU w Porcie Gdańskim.



- Wpisanie FSRU (statek LNG w Porcie Gdańskim) na nową listę projektów wspólnego zainteresowania (PCI) potwierdza zgodność strategii Gaz-System z celami energetycznymi Unii Europejskiej. FSRU to kolejna inwestycja naszej spółki, która będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie unijne - powiedział Tomasz Stępień Prezes Gaz-System.

Projekty PCI mogą korzystać z najlepszych praktyk, wynikających z rozporządzenia TEN-E, co oznacza m.in. możliwość skorzystania z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń oraz specjalnych rozwiązań regulacyjnych. Po spełnieniu określonych warunków status PCI umożliwia także ubieganie się o dofinansowanie w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF).



UE sporządza listę PCI co dwa lata od roku 2013. Projekty PCI muszą przyczyniać się do realizacji strategicznych priorytetowych połączeń i obszarów infrastruktury energetycznej, w tym oddziaływać na rynki energii i integrację rynkową przynajmniej pomiędzy dwoma państwami członkowskimi. Inwestycje powinny również zwiększać konkurencję na rynkach energii wymagających pilnego rozwoju oraz aktualnie odizolowanych od pozostałych obszarów rynkowych UE, a także wzmacniać istniejące transgraniczne połączenia oraz przyczyniać się do integracji w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej.