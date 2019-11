EEX przeprowadziła 22 w tym roku aukcję uprawnień do emisji CO2 w imieniu Polski

06.11.2019r. 11:06

Dwa tygodnie temu podczas aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla zorganizowanej w imieniu Polski za jednotę EUA płacono 25,09 euro, w kolejnych dwóch aukcjach ceny znalazły się poniżej poziomu 25 euro, a podczas wszystkich ubiegłotygodniowych aukcji poziom ten został zdecydowanie przekroczony. W tym tygodniu poniedziałek za uprawnienia na aukcji płacono 24,93 euro, a we wtorek 25,80 euro.Jak zwraca uwagę Tomasz Bujacz a firmy Vertis, wczoraj cena na kontrakcie terminowym DEC19 zamknęła dzień na poziomie 25,51 euro, a w ostatnich dniach widzimy wyraźny trend boczny i ceny uprawnień do emisji CO2 w przedziale pomiędzy 25 a 26 euro za jednostkę. Jednocześnie zaznacza on, że handlowany wolumen w ostatnim czasie oscylujący pomiędzy 16 a 20 mln ton, co wyraźnie wskazuje na wyczekiwanie uczestników rynku na kolejne informacje dotyczące Brexitu.Przeprowadzona w środę w imieniu Polski aukcja została rozliczona po kursie 25,10 euro. W aukcji wzięło udział 25 kupujących, którzy zgłosili zapotrzebowanie ponad półtorej krotnie (cover ratio:1,73) przekraczające ilość wystawionych na sprzedaż uprawnień (4,7145 mln).