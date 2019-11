Wyższa marża downstream PKN Orlen w październiku

06.11.2019r. 11:40

Modelowa marża downstream PKN Orlen w październiku wzrosła do 12,7 USD na baryłce z 12,6 USD na baryłce miesiąc wcześniej - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej. Modelowa marża downstream PKN Orlen w październiku wzrosła do 12,7 USD na baryłce z 12,6 USD na baryłce miesiąc wcześniej - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Modelowa marża rafineryjna plus dyferencjał Brent/Ural wyniosła w październiku 7,9 USD na baryłce wobec 8,0 USD na baryłce we wrześniu. Sam dyferencjał Brent/Ural wyniósł 1,5 USD na baryłce wobec 1,9 USD miesiąc wcześniej.



Modelowa marża petrochemiczna grupy PKN w październiku spadła do 820 euro za tonę z 821 euro we wrześniu.

Koncern poinformował też, że w październiku 2019 roku średnia cena baryłki ropy Brent wyniosła 59,7 USD wobec 62,8 USD we wrześniu.