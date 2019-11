Xi i Macron potwierdzają poparcie dla porozumienia paryskiego

06.11.2019r. 12:44

Prezydent Francji Emmanuel Macron i przywódca ChRL Xi Jinping wydali w środę wspólne oświadczenie, w którym potwierdzili poparcie dla paryskiego porozumienia klimatycznego i określili je jako "nieodwracalny proces". Macron kończy w środę wizytę w Chinach.

Chiny i Francja "potwierdzają swoje silne poparcie dla porozumienia paryskiego, które uznają za nieodwracalny proces i kompas dla zdecydowanych działań w sprawie klimatu" - napisano w komunikacie po spotkaniu przywódców w Pekinie.



W poniedziałek Stany Zjednoczone jako pierwsze państwo rozpoczęły formalny proces wycofywania się z zawartego w Paryżu w 2015 roku porozumienia dotyczącego przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Chińskie MSZ wyraziło ubolewanie z powodu decyzji USA i zarzuciło im, że unikają odpowiedzialności i nie wnoszą wkładu w rozwiązywanie problemu.



Chiny są na świecie największym emitentem gazów cieplarnianych.

Podczas tegorocznego szczytu grupy G20 w Osace Chiny i Francja zobowiązały się do powiększenia swojego wkładu w zapobieganie zmianom klimatycznym, tak aby odzwierciedlał on ich "najwyższe możliwe ambicje". Porozumienie paryskie zachęca kraje, by w miarę możliwości zwiększały swoje zobowiązania.



Macron przybył do Chin w poniedziałek, a następnego dnia wziął udział w ceremonii otwarcia międzynarodowych targów eksportowych w Szanghaju. Jest to jego druga wizyta w Chinach, odkąd objął urząd prezydenta Francji. W ChRL towarzyszą mu przedstawiciele 30 firm, w tym menedżerowie Airbusa i BNP Paribas.



Podczas wizyty chińskie i francuskie przedsiębiorstwa podpisały umowy opiewające na 15 mld dolarów - poinformowali chińscy urzędnicy. Porozumienia dotyczą między innymi aeronautyki, energetyki i rolnictwa.