URE spodziewa się w połowie listopada wniosków spółek obroty ws. taryf na 2020 r.

06.11.2019r. 13:05

Urząd Regulacji Energetyki oczekuje, że w połowie listopada wpłyną wnioski od spółek obrotu w sprawie taryf dot. cen energii w 2020 roku - poinformował Rafał Gawin, prezes URE. Dodał, że nie jest zwolennikiem tak bezpośredniej ingerencji w rynek jak tzw. ustawa prądowa. Urząd Regulacji Energetyki oczekuje, że w połowie listopada wpłyną wnioski od spółek obrotu w sprawie taryf dot. cen energii w 2020 roku - poinformował Rafał Gawin, prezes URE. Dodał, że nie jest zwolennikiem tak bezpośredniej ingerencji w rynek jak tzw. ustawa prądowa.

"Czekamy na wnioski spółek obrotu. Oczekujemy, że one spłyną w połowie listopada. Postępowania powinny zakończyć się w drugiej dekadzie grudnia, jeśli taryfy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku" - powiedział dziennikarzom prezes Gawin w kuluarach konferencji EuroPower.



"Nie wiem co w tych wnioskach będzie. Kompetencje do kształtowania wniosków mają przedsiębiorstwa, regulator ocenia koszty" - dodał prezes.



Wskazał, że pewnym punktem odniesienia może być rynek hurtowy energii, który funkcjonuje w sposób konkurencyjny.



Gawin poinformował, że procedura będzie prowadzona jak co roku, chyba że wprowadzone zostaną jakieś nowe przepisy, np. zamrażające ceny energii w 2020 roku.



"Jeśli rzeczywiście zostaną przyjęte inne regulacje, które spowodują, że postępowania będą bezprzedmiotowe, to tak jak w ubiegłym roku zostaną umorzone. Nie ma żadnych nadzwyczajnych procedur z naszej strony" - powiedział prezes URE.

Zauważył, że URE ma bardzo dużo zadań wynikających z przyjętej w ubiegłym roku ustawy prądowej.



"Musimy weryfikować, które przedsiębiorstwa sprzedawały energię w 2019 roku, które miały obowiązek dostosowywania się. (...) Jeśli miałoby być kolejne takie zadanie, to byłoby to duże wyzwanie" - powiedział.



Pytany o ocenę ustawy prądowej, powiedział, że "nie jest zwolennikiem takiej bezpośredniej ingerencji w rynek".



"O ile rozumiem cel ustawy jako słuszny, odpowiadający na potrzeby społeczne, łagodzenia skutków pewnych dynamicznych zmian na rynku, to uważam, że można było wykorzystać inne narzędzia, np. w kontekście polityki społecznej. Warto spojrzeć na odbiorcę i na cenę nie z punktu widzenia ceny jednostkowej, a z punktu widzenia kosztów, które ponosi" - powiedział prezes URE.