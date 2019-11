Podsumowanie działalności TGE w październiku 2019 r.

06.11.2019r. 14:59

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)

w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim Razem 14 446 593 11 936 421 21 224 180 RDBg 572 551 367 637 597 215 RDNg 1 647 135 1 106 976 1 109 452 RTT 12 226 907 10 461 808 19 517 513

Prawa majątkowe

dla energii elektrycznej z OZE Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)

w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim Razem 1 921 271 1 730 854 3 191 973 zielone certyfikaty 1 860 480 1 688 639 3 109 293 sesje RPM 993 803 779 295 1 612 513 TP na RPM 866 677 909 345 1 496 779 błękitne certyfikaty 60 792 42 215 82 680 sesje RPM 57 078 35 294 56 480 TP na RPM 3 714 6 922 26 200

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku br. 28 994 832 MWh i był o 1,0 proc. niższy niż w październiku roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 2,4 proc. r/r, do wolumenu 26 070 118 MWh, który stanowi jednak zarazem najwyższy tegoroczny rezultat na tym rynku. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 14,4 proc., do poziomu 2 924 714 MWh.Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w październiku br. na poziomie 226,30 zł/MWh, o 16,49 zł/MWh niższym niż we wrześniu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 262,83 zł/MWh, co oznacza spadek o 9,29 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu we wrześniu.Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w październiku br. wyniósł 14 446 593 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 31,9 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 12 226 907 MWh, a więc o 37,4 proc. mniej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 219 686 MWh, a więc o 30,1 proc. wyższym niż w październiku roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 647 135 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 48,5 proc. r/r) oraz 572 551 MWh na RDBg (spadek o 4,1 proc. r/r).Średnia ważona cena na RDNiBg wzrosła w październiku br. do poziomu 53,11 zł/MWh, czyli o 2,30 zł/MWh więcej względem września br. Na RTT cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 85,17 zł/MWh, a więc o 4,24 zł/MWh mniej niż we wrześniu.Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł w październiku br. 1 921 271 MWh, a więc o 39,8 proc. mniej w stosunku do października roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A) ukształtował się na poziomie 1 860 480 MWh, o 40,2 proc. niższym niż rok temu. Cena średnia ważona na sesjach RPM instrumentu PMOZE_A wyniosła 137,70 zł/MWh, co oznacza wzrost o 5,66 zł/MWh względem września br.Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 33 986 toe (w tym 29 635 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 7,4 proc. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF wzrosła m/m o 47,75 zł/toe, do poziomu 1 606,69 zł/toe.