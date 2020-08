Święto polskiej energetyki w PGE GiEK

14.08.2020r. 16:38

Obchody Dnia Energetyka w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE rozpoczęły się tradycyjnie 14 sierpnia w Bełchatowie mszą św. w intencji energetyków i ich rodzin, celebrowaną przez ks. Biskupa Marka Marczaka. Po mszy w bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej odbyła się akademia, na której uhonorowano zasłużonych pracowników odznaczeniami branżowymi i państwowymi. Obchody Dnia Energetyka w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE rozpoczęły się tradycyjnie 14 sierpnia w Bełchatowie mszą św. w intencji energetyków i ich rodzin, celebrowaną przez ks. Biskupa Marka Marczaka. Po mszy w bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej odbyła się akademia, na której uhonorowano zasłużonych pracowników odznaczeniami branżowymi i państwowymi.

W związku z pandemią koronawirusa, tegoroczne uroczystości odbyły się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, z ograniczoną liczbą gości. W akademii udział wzięli m.in. Paweł Sałek, Minister Kancelarii Prezydenta RP - Doradca Prezydenta RP, europoseł Anna Zalewska, Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki, Piotr Adamczyk, wicemarszałek woj. łódzkiego, a także przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych. Grupę Kapitałową PGE reprezentował Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz cały zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na czele z prezes Wiolettą Czemiel-Grzybowską.



Wśród wielu gratulacji, które otrzymali energetycy z PGE GiEK, były życzenia od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz Michała Kurtyki - ministra klimatu.



Reprezentują Państwo szczególnie newralgiczny sektor gospodarki narodowej. Rozwinięta, nowoczesna energetyka stanowi jeden z głównych filarów bezpieczeństwa, stabilności i ekonomicznego wzrostu każdego państwa, także Polski. To od wysiłku tysięcy polskich energetyków zależy prawidłowe funkcjonowanie niemal wszystkich dziedzin życia w naszym kraju. Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za Państwa pracę i starannie, które służą obywatelom, polskiej gospodarce i jej dalszemu rozwojowi - podkreślił w liście Andrzej Duda Prezydent RP.



Państwa koncern - lider branży wydobywczej węgla brunatnego i największy dostawca energii elektrycznej - jest niezastąpiony w podtrzymywaniu sprawnego funkcjonowania systemu energetycznego w Polsce. Tworzą go doświadczeni profesjonaliści, ludzie, na których można polegać. Prezentujecie Państwo zawód wymagający ciągłego doskonalenia, zdobywania nowych kompetencji i szczególnej odpowiedzialności - czytamy w liście Mateusza Morawieckiego, Premiera RP.



PGE GiEK na drodze transformacji



Podczas energetycznej gali prezes PGE Wojciech Dąbrowski nawiązując do pandemii podkreślił, że PGE Polska Grupa Energetyczna, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, bez zakłóceń wypełniała misję, którą jest zagwarantowanie stabilnych dostaw energii elektrycznej. Odniósł się także do transformacji energetycznej.



Przed Grupą Kapitałową PGE, podobnie jak przed całą branżą energetyczną w Polsce, stoją wielkie wyzwania związane z transformacją energetyczną. Unijna polityka klimatyczna, zielony ład, dekarbonizacja to aspekty, które już dziś wpływają na sektor energetyczny, determinując prace Zarządu PGE i spółek z naszej Grupy Kapitałowej. Zmiany otoczenia gospodarczego, wynikające także z pandemii koronawirusa, skłoniły nas do intensyfikacji prac nad nową strategią Grupy Kapitałowej PGE, której osią będzie zielony kierunek z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy. Jesienią przedstawimy plan na kolejne lata, wizję Grupy nowoczesnej, która sprosta współczesnym wyzwaniom. Chcę jednak podkreślić, że kwestie społeczne mają dla nas kluczowe znaczenie, zaś każdą decyzję, która będzie podejmowana w przyszłości, poprzedzą nie tylko szczegółowe analizy i uważna rozmowa ze Stroną Społeczną, ale też będzie ona uwzględniać dobro naszych pracowników - zapewnił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.



Do transformacji polskiej energetyki odniosła się także w swoim wystąpieniu prezes zarządu PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska.



Dzisiaj PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna włącza się w przemianę polskiej energetyki, z pełnym przekonaniem, że będzie to przemiana skuteczna. Naszym największym atutem są bowiem ludzie - znakomici specjaliści, pracujący zarówno bezpośrednio przy wydobyciu węgla i wytwarzaniu energii, jak też ci dbający o pozostałe obszary działalności Spółki. Mając takich pracowników możemy być spokojni o dalsze funkcjonowanie i śmiało podejmować kolejne - nawet najtrudniejsze - wyzwania - podkreślała Wioletta Czemiel-Grzybowska.



Prezes PGE GiEK podziękowała także za wsparcie, jakie spółka otrzymuje od władz krajowych, parlamentarzystów oraz samorządowców wszystkich regionów, na terenie których prowadzi swoją działalność.



Zwłaszcza dziś, gdy kształtują się rozwiązania decydujące o przyszłości i kształcie polskiego miksu energetycznego, ten wspólny głos, podkreślający znaczenie polskiej energetyki i wyznaczający jej kierunki rozwoju, jest dla nas fundamentem, na którym, jako spółka Skarbu Państwa, opieramy nasze działania - dodała prezes PGE GiEK.



Ze względu na pandemię, liczba zaproszonych na uroczystość pracowników z najdłuższym stażem pracy i sukcesami na rzecz spółki została znacznie ograniczona. Kilkadziesiąt osób uhonorowano odznaczeniami państwowymi i branżowym. Za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za propagowanie idei czerwonokrzyskiej Złotym Krzyżem Zasługi został uhonorowany Mariusz Warchoł, pracownik Elektrowni Bełchatów. Podczas akademii wręczono także 22 Złote Medale za Długoletnią Służbę, 17 odznaczeń za zasługi dla energetyki oraz jeden dyplom za zaangażowanie w rozwój innowacyjności.

PGE GiEK