Rynek PV - krajobraz po burzy

19.08.2020r. 05:12

Tomasz Kodłubański, "Energia i Recykling" - nr 7/2020

Koronawirus postawił pod znakiem zapytania jakość działania wielu instytucji odpowiedzialnych za zdrowie obywateli w Europie i na świecie. Pokazał też, jak bardzo nasza gospodarka zależna jest od dostaw produktów z krajów azjatyckich, zwłaszcza z Chin. Jak w tej sytuacji odnajdują się polscy przedsiębiorcy działający w branży odnawialnych źródeł energii? Czy fotowoltaika w Europie w dobie COVID-19 może dalej z powodzeniem się rozwijać?

Na początku tego roku gwałtownie wzrosła liczba zachorowań na COVID-19 - najpierw w Chinach. Epidemia bardzo szybko zaczęła jednak rozprzestrzeniać się również na inne kraje. Rezultat znamy wszyscy - niemal totalny, światowy lockdown. Natychmiast pojawiły się problemy wynikające ze wstrzymania produkcji i braku dostaw towarów z Azji. Rynek OZE najbardziej odczuł opóźnienia w transporcie modułów fotowoltaicznych, a co za tym idzie - wiele inwestycji w Polsce zostało wstrzymanych lub przesuniętych w czasie.



Najbardziej dramatyczna sytuacja miała miejsce w firmach realizujących kontrakty na duże instalacje PV. Jeżeli mówimy o wytwarzaniu modułów fotowoltaicznych, musimy pamiętać, że największym dystrybutorem niezbędnego do ich produkcji krzemu są właśnie Chiny. Polscy producenci też są zależni od dostaw z Państwa Środka, ponieważ składają panele z elementów właśnie tam najczęściej kupowanych. Koronawirus wpłynął zatem na całą światową gospodarkę, skutecznie zakłócając lub zupełnie uniemożliwiając prowadzenie normalnego łańcucha dostaw surowców i gotowych produktów.



PV a COVID-19



Rozprzestrzeniająca się pandemia wydłużyła cykl dostaw produktów, co jednocześnie znacznie obniżyło stany magazynowe dystrybutorów w Polsce. Ponad 70% z nich uzależnionych jest od firm produkcyjnych z Państwa Środka. Dostawy u polskich producentów, którzy mieli odpowiednio rozłożoną sieć dostawców w Europie i Chinach oraz dobrze skrojone stoki magazynowe, nie zostały zakłócone. Dużym utrudnieniem było także ograniczenie procesu logistycznego dla transportu ogniw fotowoltaicznych.



Niewątpliwie zamknięcie części portów morskich, a przede wszystkim ograniczenie liczby lotów, którymi są transportowane ogniwa fotowoltaiczne, utrudniły proces logistyczny. Nie spowodowały jednak braku ciągłości produkcji pod zamówienia, które w lawinowym tempie zaczęły napływać z początkiem marca.



Europa epicentrum koronawirusa



W tej chwili Chiny oraz inne kraje azjatyckie wznowiły produkcję i dostawy do Europy. Problemem jest jednak ciągle zamrożona gospodarka na Starym Kontynencie. Dla branży fotowoltaicznej w Polsce oznacza to utrudnienia związane z produkcją, logistyką i pozyskiwaniem nowych klientów. Z tej sytuacji obronną ręką mogą wyjść firmy z dużym kapitałem, które nie zaprzestały zakupu surowców oraz gotowych produktów na nadchodzące miesiące, aby systematycznie wprowadzać towar na rynek, gdy pandemia zacznie słabnąć. Pytanie jednak, jaki horyzont czasu dzieli nas do tego etapu i ile firm instalatorskich przetrwa ten trudny czas?



Kontenery z Chin docierają bez zarzutu, ale fabryki mają przestoje. Dystrybutorzy odczuwają braki w magazynach, często mają problemy komunikacyjne z konkretnymi markami, co dodatkowo utrudnia planowanie na przyszłość. Część firm dostosowała się do sytuacji w taki sposób, że nie oferuje towarów konkretnego producenta, tylko konkretną moc instalacji, a gdy przychodzi do montażu, zakładają akurat to, co jest dostępne - oczywiście, przy uwzględnieniu wymaganych parametrów.



Zwiększyć produkcję



Sprzęt potrzebny do zbudowania instalacji fotowoltaicznej produkowany jest głównie w Chinach. To dwa główne komponenty w systemach PV - moduły i inwertery. Największym problemem są, oczywiście, moduły fotowoltaiczne. Jeszcze 10 lat temu były one produkowane głównie w Europie. Ale przez te lata to Chiny zdobyły pozycję lidera i w tej chwili mają pozycję dominującą. W 2018 r. miały one 68% udziału w produkcji światowej, rok później było to już 72%. Co gorsze - znaczna część fabryk chińskich zlokalizowana była w okolicach Wuhan, a więc w prowincji, w której pandemia się rozpoczęła i trwała najdłużej. W związku z tym tamtejsze fabryki na długo zawiesiły produkcję.



W tej chwili następuje już powolny powrót chińskich fabryk na ścieżkę pełnej produkcji. Natomiast daleko jeszcze do maksymalnej wydajności. Jeszcze przed pandemią mówiło się, że Chiny wyprodukują w granicach 100 GW modułów fotowoltaicznych w 2020 r. Już teraz wiemy, że wartość ta na pewno będzie mniejsza - może o 20%, może o 30%. Dochodzi jeszcze kwestia ceny - jeżeli Europa i Stany Zjednoczone utrzymają tempo inwestycji w fotowoltaikę, to przy mniejszej podaży ceny mogą nagle zacząć rosnąć.



Czy polskie PV może być konkurencyjne?



Część paneli fotowoltaicznych oferowanych w Polsce pochodzi bezpośrednio z Chin, część natomiast produkowana jest w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej. Teraz proporcje zmieniają się. Ponieważ polski rynek jest w tej dziedzinie w znacznym stopniu rynkiem prosumenckim, to z uwagi na wielu jego uczestników do tej pory rozwijał się dość stabilnie. To dzięki temu w Polsce powstało sześć czy siedem firm, które produkowały i montowały moduły fotowoltaiczne. Ale dziś aktywnie działają już tylko cztery, może pięć z nich.



Wcześniej polskie firmy zapewniały około 50% dostaw modułów fotowoltaicznych. Natomiast w sytuacji, gdy narastała dominacja chińska na rynkach i gdy przyspieszył rozwój fotowoltaiki w naszym kraju, udziały polskich producentów w inwestycjach fotowoltaicznych zrealizowanych na terenie kraju spadły drastycznie - do 25% w 2018 roku.



Ta sytuacja tak na dobrą sprawę nie była tak do końca zła, ponieważ bezpośrednio z Chin przychodziło tylko 30% modułów. Na polskim rynku było dodatkowo ok. 25% modułów z Niemiec oraz pewne ilości urządzeń z Włoch i Wietnamu. Z powodu pandemii pojawiły się kłopoty związane z ograniczeniem zdolności europejskiej przemysłu fotowoltaicznego do wypełnienia luki w dostawach.



Najważniejsze jest w tej chwili to, aby firmy dostały zgodę na przesunięcie terminów dotyczących dostarczenia odpowiedniej ilości zielonej energii na daty późniejsze od obecnie obowiązujących w przepisach. Zdawać sobie trzeba sprawę, że przesunięcie tych terminów będzie działaniem tylko doraźnym, choć oczywiście potrzebnym. Najprostszym działaniem wydaje się więc, aby firmy, które zadeklarowały w aukcjach konkretne terminy, otrzymały szansę na zrealizowanie ich w sensownym, możliwym w tych okolicznościach terminie.



Połączyć siły w skali unijnej



Ale to nie rozwiązuje problemu. Głównym celem powinno być w tej chwili uruchomienie na terenie Polski - i w ogóle całej Unii Europejskiej - znacznie większych zdolności produkcyjnych. Fotowoltaika jest tutaj tylko spektakularnym przykładem, bo problem dotyczy też energetyki wiatrowej, magazynów energii, technologii wodorowych oraz innych OZE. Konieczne jest ograniczenie wyprowadzania produkcji komponentów z Polski i z Unii Europejskiej oraz wsparcie ze strony przemysłu. Niezbędne wydaje się wsparcie krajowego i europejskiego rynku w postaci funduszy UE - będzie to realne wzmocnione przez Zielony Ład oraz fundusze na badania i rozwój nowych technologii.



Wiemy, że UE - słusznie skądinąd - planuje wprowadzenie tzw. carbon border tax, czyli podatku węglowego na granicy. A Chiny mają bardzo wysoki ślad węglowy w produkcji przemysłowej, który dodatkowo obciążany jest emisjami CO2 na etapie transportu. Warto więc użyć funduszy europejskich do stymulacji gospodarki po kryzysie wywołanym przez pandemię, w połączeniu z instrumentami ochrony rynku europejskiego. Do tego jednak należałoby podejść na poziomie europejskim, przy wsparciu krajów członkowskich. Przy poprzednim kryzysie, tym sprzed 10 lat, przez brak wyobraźni doprowadziliśmy do ucieczki przemysłu innowacyjnego poza granice Polski i Europy. Stać nas na powtórzenie tego błędu?



Wzrost cen komponentów i urządzeń



Na rynkach międzynarodowych - jak na razie - nie odnotowuje się znacznego wzrostu cen urządzeń i materiałów adresowanych dla fotowoltaiki. Gwałtownie jednak wzrosły kursy walut. Kursy euro i dolara w ostatnich trzech miesiącach wzrosły odpowiednio do poziomu 4,5 zł za 1 euro i 4,15 za dolara. Bez wątpienia powoduje to wzrost cen w branży PV w Polsce. Podwyżki te dotyczą głównie modułów PV, falowników oraz aluminium sprowadzanych z zagranicy, ale również podzespołów do ich produkcji.



Możliwe są także opóźnienia w budowie instalacji, szczególnie gdy wymagany jest konkretny model modułu. Trzeba także mieć na uwadze, że firmy, zwłaszcza te mające duże ilości sprzętu zakupionego przed pandemią, np. w 2018 czy 2019 r., będą starać się wyprzedawać zalegający w magazynach towar.



Perspektywy dla rynku PV



Obecnie, gdy jesteśmy w, wydaje się, schyłkowym okresie zachorowań na COVID-19, zwłaszcza w państwach Europy Zachodniej, trudno wypowiadać się na temat najbliższej sytuacji branży fotowoltaicznej - już po ustaniu pandemii. Z pewnością zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaikę, będzie dalej rosło. Czystego powietrza i niższych cen za energię elektryczną potrzebujemy zawsze, a zwłaszcza teraz - w tak trudnej sytuacji zdrowotnej i ekonomicznej. Niemniej jednak pojawia się wiele pytań. Jak obecny światowy już kryzys wpłynie na postawy konsumenckie i postrzeganie firm krajowych? Czy gospodarki europejskie obiorą kurs ku większej niezależności od Chin? Czy w obliczu pandemii zaczniemy na trwałe troszczyć się o swoje zdrowie i przyszłość naszej planety? Czekamy na odpowiedzi.