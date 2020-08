Finansowanie dla niesubsydiowanej elektrowni PV we Włoszech

18.08.2020r. 16:00

Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, duńskiemu inwestorowi European Energy udało się uzyskać refinansowanie dla ogromnej farmy fotowoltaicznej, której część nie będzie objęta publicznymi gwarancjami sprzedaży energii. Jak zapewnia inwestor, to pierwszy przypadek finansowania niesubsydiowanej, tak dużej elektrowni PV we Włoszech.

Duński deweloper, który działa także na polskim rynku odnawialnych źródeł energii, poinformował o skutecznym refinansowaniu trzech farm fotowoltaicznych. Kredyty w wysokości 96,5 mln euro przyznała francuska grupa Natixis.



Chodzi o projekt realizowany w trzech etapach o docelowej, całkowitej mocy 121,5 MW. Pierwszy liczy 63 MW, został sfinalizowany w listopadzie 2019 roku i posiada 20-letnie gwarancje sprzedaży energii w systemie taryfy gwarantowanej na podstawie piątej wersji ustawy Conto Enegia.



Druga farma fotowoltaiczna o mocy 40 MW została zbudowana w czerwcu 2020 r., a trzecia o mocy 18,5 MW na rozpocząć produkcję energii w październiku tego roku.



Farma fotowoltaiczna, której obecna mocy sięga 103 MW, znajduje się w położonym na południu Włoch regionie Apulia, w pobliżu miasta Foggia. W inwestycji wykorzystano ponad 275 tys. modułów chińskiego producenta Risen Solar o jednostkowej mocy 370 Wp.



Jak wylicza European Energy, farma fotowoltaiczna zajmuje 1,5 mln m2, czyli tyle, ile wynosi powierzchnia w sumie około 200 boisk piłkarskich. - Projekt jest o 50 proc. bardziej wydajny niż podobne farmy fotowoltaiczne budowane pięć lat temu. Wyprodukuje więcej energii, wykorzystując mniej terenu - wylicza Alessandro Migliorini z European Energy.



Farma fotowoltaiczna ma produkować w skali roku około 150 GWh energii elektrycznej, co - jak wylicza European Energy - odpowiada zapotrzebowaniu około 200 tys. mieszkańców Włoch. Według założeń inwestora, instalacja ma pracować przez 30 lat.



Duński inwestor, który stoi za budową największej farmy fotowoltaicznej we Włoszech, działa od 2004 roku także na kilku innych rynkach energetyki odnawialnej, gdzie do tej pory zrealizował lub przejął działające elektrownie OZE o łącznej mocy ponad 1,66 GW.

Duńczycy ponadto rozwijają portfel projektów o łącznej mocy ponad 15 GW, w tym na koniec 2019 roku status ready-to-built posiadały inwestycje o mocy ponad 0,6 GW.



European Energy jest obecne także w Polsce, gdzie inwestuje w energetykę wiatrową. W naszym kraju duńska firma zbuduje cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 40,6 MW. Chodzi o projekty Białogard (7,9 MW), Kołobrzeg (19,5 MW), Drawsko II (6,9 MW) oraz Siemyśl (6,3 MW), dla których inwestor zabezpieczył gwarancje sprzedaży w systemie aukcyjnym. Ponadto już w trakcie budowy jest farma wiatrowa Grzmiąca o mocy 6 MW.



W pierwszym kwartale 2020 r. European Energy wypracował przychody na poziomie 28,7 mln euro oraz EBITDA rzędu 10,3 mln euro. W całym 2019 roku przychody firmy wyniosły 239 mln euro, a EBITDA sięgnęła 44 mln euro.



Włochy pozostają drugim największym rynkiem fotowoltaicznym w Europie pod względem całkowitej zainstalowanej mocy. Całkowita moc włoskich elektrowni PV wynosi ponad 20 GW i więcej w Europie posiadają tylko Niemcy (ponad 50 GW).



Tak duży potencjał elektrowni PV we Włoszech to zasługa głównie inwestycji zrealizowanych wiele lat temu, gdy w tym kraju można było korzystać z atrakcyjnych stawek taryfy gwarantowanej.



W pierwszym kwartale 2020 r. Włosi zainstalowali w fotowoltaice w sumie 115,4 MW, co jest wynikiem nieznacznie lepszym od odnotowanego w analogicznym kwartale 2019 r., gdy na Półwyspie Apenińskim pojawiły się elektrownie PV o mocy 105,3 MW.



W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. największy udział w przyroście mocy we włoskiej fotowoltaice miał segment instalacji o jednostkowej mocy do 10 kW (63 proc.).