Producent polikrzemów wykorzystywanych w fotowoltaice wstrzymał produkcję w Chinach z powodu powodzi

18.08.2020r. 13:12

Jak czytamy w serwisie pb.pl, firma Tongwei która jest trzecim na świecie producentem polikrzemów, wstrzymała ich produkcję w fabryce w południowych Chinach z powodu powodzi. Na razie nie wiadomo kiedy zostanie ona wznowiona.

Jak przypomina serwis, fabryka ma zdolności produkcyjne na poziomie 20 tys. ton polikrzemów rocznie, co stanowi ok. 4 proc. ubiegłorocznej globalnej produkcji.



Jak przypomina pb.pl, już wcześniej w tym roku dochodziło do zakłóceń łańcucha dostaw, po tym jak w fabryce polikrzemów w Xinjiang doszło do eksplozji w dniu 19 lipca.

Wg szacunków PVInsights cena polikrzemów wzrosła o 56 proc. od 15 lipca. Producenci tafli krzemowych i cel już podwyższyli swoje ceny, chcąc przerzucić wzrost kosztów na klientów - informuje serwis.