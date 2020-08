Program stypendialny MAEA im. Marii Skłodowskiej-Curie

18.08.2020r. 13:42

Uruchomiono proces składania wniosków dla studentek zainteresowanych ubieganiem się o stypendium w ramach programu stypendialnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) im. Marii Skłodowskiej-Curie (MSCFP) na studia magisterskie z nauk i technologii jądrowych, bezpieczeństwa jądrowego, ochrony fizycznej obiektów jądrowych lub nieproliferacji. Uruchomiono proces składania wniosków dla studentek zainteresowanych ubieganiem się o stypendium w ramach programu stypendialnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) im. Marii Skłodowskiej-Curie (MSCFP) na studia magisterskie z nauk i technologii jądrowych, bezpieczeństwa jądrowego, ochrony fizycznej obiektów jądrowych lub nieproliferacji.

Program zapewni stypendia dla maksymalnie 100 wybranych kandydatek rocznie, aby zwiększyć liczbę wykwalifikowanych młodych kobiet w dziedzinie energii jądrowej. Ma również na celu zapewnienie na przyszłość i wspieranie niezbędnego personelu, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, przyczyniając się do globalnych innowacji naukowych i technologicznych z całego świata, ponieważ różnorodność daje możliwość większej kreatywności i produktywności. Kandydaci mają czas do północy 11 października 2020 r. na złożenie wniosku o pierwsze 100 stypendiów.



"Nauka i technologia jądrowa to ekscytująca dyscyplina, ponieważ nie jest czymś abstrakcyjnym, ale częścią codziennego życia" - powiedziała dr Tatjana Jevremovic, przewodnicząca Technicznego Komitetu Selekcyjnego MSCFP i Lider Zespołu ds. Rozwoju Technologii Reaktorów Chłodzonych Wodą w MAEA. "Najbardziej znane technologie jądrowe to te stosowane w medycynie i do produkcji energii elektrycznej, ale istnieje również wiele innych zastosowań, takich jak przemysł spożywczy i rolnictwo, podróże kosmiczne, bezpieczeństwo lotnisk, zmiana klimatu, ochrona środowiska i sztuka, żeby wymienić tylko kilka. Angażując się w dziedzinę energii jądrowej, młode kobiety mogą naprawdę zmienić życie codzienne i przyczynić się do uczynienia świata lepszym miejscem dla wszystkich".



Wykwalifikowany personel jest niezbędny do rozwoju nauki i technologii jądrowych, a także do wykorzystania ich potencjału w zakresie innowacji i produktywności. Zapotrzebowanie na umiejętności z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) jest wysokie i będzie rosło, aby sprostać zapotrzebowaniu współczesnego świata na innowacje i wzrost gospodarczy. Kobiety od dawna odgrywają ważną rolę w nauce i technologii jądrowej. Program MSCFP nosi imię pioniera fizyki i dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, Marii Skłodowskiej-Curie. Jej pionierska praca nad promieniotwórczością pod koniec XIX wieku umożliwiła światu wykorzystanie mocy tkwiącej w atomie, przynosząc niezliczone korzyści dla ludzkości. Wiele innych kobiet naukowców dokonało i nadal dokonuje niezwykłych odkryć i przyczynia się do postępu w nauce.



Przemawiając za pośrednictwem Internetu podczas inauguracji programu stypendialnego w marcu 2020 r., Hélène Langevin-Joliot, fizyk jądrowy i wnuczka Marii Skłodowskiej-Curie, powiedziała: "Maria Skłodowska-Curie była głęboko przekonana o równych zdolnościach kobiet i mężczyzn w nauce. [...] Z pewnością liczyłaby na znacznie szybszy postęp w zajmowaniu miejsc w nauce przez kobiety".



Mimo to kobiety nadal stanowią mniejszość specjalistów pracujących w sektorze jądrowym na całym świecie. Kobiety już od lat szkolnych często napotykają przeszkody, aby rozpocząć naukę i rozwijać się w dziedzinach STEM. Umożliwiając większej liczbie kobiet z całego świata ukończenie studiów w dziedzinie nauk jądrowych, technologii, bezpieczeństwa, ochrony i nieproliferacji, program MSCFP MAEA może przyczynić się do zlikwidowania utrzymującej się luki płci w dziedzinie jądrowej.



Kandydatki, którym przyznane zostanie stypendium MSCFP, otrzymają do 10 000 euro rocznie na pokrycie czesnego i do 10 000 euro na pokrycie kosztów utrzymania w oparciu o koszty utrzymania w miejscu uczelni, na maksymalnie dwuletni okres studiów. Stypendia przyznawane będą co roku 100 studentkom, w zależności od dostępności środków. Wybrane kandydatki otrzymają również możliwość odbycia stażu w MAEA związanego z ich kierunkiem studiów.



"Specjalizacja jądrowa jest niezwykle wszechstronna, a możliwości, jakie oferuje, są liczne, jeśli nie nieograniczone" - powiedziała Jevremovic. "Obejmuje ona obszar od nowatorskich terapii nowotworów i badań przesiewowych w kierunku epidemii do zarządzanie wodą i glebą, badania zanieczyszczeń środowiska, radiografię przemysłową i medycynę sądową. Może również obejmować projektowanie i budowanie nowej generacji reaktorów jądrowych, które mogą wytwarzać jeszcze bardziej czystą energię elektryczną przy użyciu mniejszych zasobów do napędzania rozwoju społeczno-gospodarczego na świecie przy jednoczesnym zwalczaniu zmian klimatycznych".



MAEA promuje większe zaangażowanie kobiet w dziedzinie energii jądrowej poprzez zwiększanie ich udziału w edukacji i kursach szkoleniowych, warsztatach, stypendiach i wizytach naukowych oraz regionalnych sieciach edukacji jądrowej. MSCFP idzie o krok dalej, mając na celu pomoc w budowaniu zrównoważonych pod względem płci zdolności w krajowych i światowych programach dotyczących energii jądrowej i zastosowań jądrowych, w tym w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony obiektów jądrowych.



"System edukacji odgrywa niezwykle ważną rolę w tworzeniu licznej sieci specjalistów w dziedzinie energetyki jądrowej" - powiedział Michaił Czudakow, zastępca dyrektora generalnego i szef Departamentu Energii Jądrowej, który zarządza programem MSCFP w MAEA. "Przyciąganie kobiet i dziewcząt do nauki i technologii jądrowej oraz zapewnienie im środowiska do rozwoju i postępu jest ważną dźwignią zaspokajającą zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel w tej dziedzinie".



Program stypendialny jest otwarty dla studentek z państw członkowskich MAEA, które zostały przyjęte lub są zapisane na studia magisterskie na akredytowanym uniwersytecie. Uwzględnione zostaną rozmieszczenie geograficzne, kierunek studiów i różnorodność językowa.



Dalsze szczegóły procedury zgłaszania się do programu można znaleźć na stronie https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/how-to-apply