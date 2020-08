Rząd Niemiec: spór w sprawie Nord Stream 2 także z Bidenem

W opublikowanym we wtorek wywiadzie koordynator rządu RFN do spraw transatlantyckich Peter Beyer wyraził przekonanie, że również jeśli amerykańskie wybory prezydenckie wygra kandydat Demokratów Joe Biden, spór Niemiec z USA w sprawie bałtyckiego gazociągu Nord Stream 2 nie wygaśnie. W opublikowanym we wtorek wywiadzie koordynator rządu RFN do spraw transatlantyckich Peter Beyer wyraził przekonanie, że również jeśli amerykańskie wybory prezydenckie wygra kandydat Demokratów Joe Biden, spór Niemiec z USA w sprawie bałtyckiego gazociągu Nord Stream 2 nie wygaśnie.

To samo dotyczy według niego kwestii odmiennych poglądów obu stron na finansowanie NATO.



Konflikty te "z całą pewnością nie znikną" - powiedział Beyer dziennikom "Stuttgarter Nachrichten" i "Stuttgarter Zeitung". Jak zaznaczył, skrajnie krytyczne stanowisko wobec projektu Nord Stream 2 cieszy się w obu izbach Kongresu szerokim poparciem i jednoczy w rzadko widywany sposób obie partie.



"Pozostanie tego tematu jest pewne jak amen w pacierzu" - dodał chadecki polityk. Jego zdaniem, problem wydatków wojskowych państw członkowskich NATO "byłby poruszany także przy prezydenturze Joe Bidena - zapewne w mniej agresywnej formie i z bardziej chętnym przyjmowaniem do wiadomości tego, co już osiągnięto".

Zalegalizowane przez prezydenta Donalda Trumpa amerykańskie sankcje spowodowały pod koniec ubiegłego roku rezygnację szwajcarskiej firmy Allseas z układania rur prawie gotowego gazociągu Nord Stream 2 i wstrzymanie dalszej realizacji całej inwestycji, traktowanej w Stanach Zjednoczonych jako zagrożenie dla ich bezpieczeństwa narodowego. Ponadto Trump konsekwentnie domaga się od Niemiec, by zwiększyły swe wydatki na obronę do postulowanego w ramach NATO poziomu 2 proc. produktu krajowego brutto.



Bayer ostrzegł przed uznawaniem zwycięstwa Bidena za przesądzone. "Jest o wiele za wcześnie, by sądzić, że Biden już wygrał wyścig" - podkreślił.