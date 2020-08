#DoZobaczenia - rusza akcja Grupy Enea na rzecz promocji polskiej turystyki regionalnej

18.08.2020r. 16:51

- Pandemia COVID-19 dotknęła wiele gałęzi gospodarki, w tym turystykę. Niebezpieczeństwo podróżowania, a co za tym idzie ograniczenia lotów międzynarodowych, zatrzymały Polaków na wakacje w kraju. Postanowiliśmy wykorzystać ten fakt i zainspirować rodaków do odkrywania uroków Polski. Promując turystykę regionalną, wspieramy społeczności lokalne, a to wpisuje się w wizję społecznej odpowiedzialności Grupy Enea. Stąd akcja #DoZobaczenia i towarzyszący jej konkurs - wyjaśniaKażdy może pokazać swój ulubiony zakątek kraju. Wystarczy zamieścić zdjęcie takiego miejsca, wraz z krótkim opisem zapraszającym do odkrywania wybranego regionu. Propozycje będą oceniać internauci, którzy w głosowaniu wskażą dziewięć ulubionych miejsc. Autorzy najpopularniejszych wpisów otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony www.do-zobaczenia.pl. Swoje propozycje można udostępniać do 28 sierpnia, do godz. 23:59. Każdy może zgłosić ulubione miejsce i stanąć do walki o jedną z dziewięciu nagród. Głosowanie internautów trwać będzie od 18 do 30 sierpnia. Autorzy dziewięciu zgłoszeń z największą liczbą głosów otrzymają hulajnogi elektryczne. Na portalu można przeczytać również o tym jak podróżować ekologicznie.Zachęcam do pokazywania swoich małych ojczyzn, głosowania na najciekawsze propozycje, odkrywania Polski, a przede wszystkim wspierania społeczności, dla których regionalna turystyka, rekreacja czy gastronomia są źródłem utrzymania - podkreślaGrupa Enea, jako partner odpowiedzialny społecznie, prowadzi swoją działalność z uwzględnieniem potrzeb lokalnych społeczności, dbając o dobre relacje i wspierając obszary niepowiązane bezpośrednio z działalnością Grupy. To najważniejsze elementy polityki społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju Grupy Enea. Firma od lat towarzyszy swoim pracownikom i społecznościom w projektach wspierających m.in.: edukację, sport, profilaktykę zdrowotną, ochronę środowiska, osoby potrzebujące czy seniorów. Kampania #DoZobaczenia jest jedną z inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności, które zmagają się z konsekwencjami pandemii.Akcja do tej pory otrzymała honorowe patronaty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Wielkopolskiego oraz Wojewody Świętokrzyskiego.Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.do-zobaczenia.pl