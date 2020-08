Kogeneracja otrzymała dofinansowanie na modernizację i rozwój rynku ciepła w Gminie Siechnice

19.08.2020r. 08:58

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE otrzymał ponad 2 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja spółki znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który jest instytucją wdrażającą.

Zgłoszony przez wrocławską elektrociepłownię projekt "Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie" polega na rozbudowie w Gminie Siechnice sieci ciepłowniczych o długości blisko 3 km, co pozwoli kolejnym odbiorcom na korzystanie z efektywnego i bezpiecznego ciepła sieciowego. Do sieci ciepłowniczej przyłączone zostaną zarówno obiekty nowo powstające, jaki i te pochodzące z tzw. rynku wtórnego, czyli korzystające dotychczas z innego, mniej efektywnego źródła ciepła. Projekt przewiduje również modernizację polegającą na wymianie istniejących kotłowni oraz likwidację węzła grupowego na rzecz bardziej wysokowydajnych indywidulanych węzłów cieplnych.



- Wszystkie działania rozwojowe i modernizacyjne wpływają na rozszerzanie zasięgu sieci ciepłowniczych, zwiększenie efektywności energetycznej, niezawodność dostaw ciepła, a co najważniejsze, dadzą również efekt środowiskowy, gdyż przyczynią się do ograniczania niskiej emisji - mówi Mariusz Michałek, prezes Kogeneracji ­-Wsparcie finansowe z NFOŚIGW dla siechnickiego projektu potwierdza, że droga, którą obraliśmy jest słuszna - podkreśla.