Tauron nagrodzony za działania na rzecz rodziny

19.08.2020r. 10:43

Tauron Polska Energia za "imponujące rozbudowanie kampanii 2h4family/2h4human i wykorzystanie całego jej potencjału" zdobył pierwsze miejsce w Konkursie Dwie Godziny dla Rodziny, który organizuje Instytut Humanites. Tauron Polska Energia za "imponujące rozbudowanie kampanii 2h4family/2h4human i wykorzystanie całego jej potencjału" zdobył pierwsze miejsce w Konkursie Dwie Godziny dla Rodziny, który organizuje Instytut Humanites.

Kampania Dwie Godziny dla Rodziny (2h4family) organizowana jest od 2012 roku. W tym roku to właśnie Tauron dzięki wdrożeniu szeregu propracowniczych projektów zdobył w konkursie pierwsze miejsce.



Celem 2h4family jest zachęcanie firm do działań na rzecz harmonijnego łączenia ról pracowników w życiu zawodowym i prywatnym. Konkurs na najciekawsze przeprowadzenie kampanii ma inspirować i promować dobre praktyki. W tym roku konkurs dotarł do Stanów Zjednoczonych, liczba uczestników osiągnęła 1000 organizacji, firmy pochodzą z 18 państw i zatrudniają aż 1,1 mln pracowników.



Mimo ogromnej konkurencji to właśnie Tauron wyróżnił się swoimi działaniami na rzecz pracowników. W czasie lockdownu firma wdrożyła, m.in. akcję #ZostańwZdrowiu, która zachęcała pracowników do podejmowania aktywności fizycznej w domowych warunkach. Pracownicy mieli więc możliwość korzystania z wirtualnych treningów ogólnorozwojowych, warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania, a nawet jogi.



Nieodłącznym elementem dbania o zdrowie blisko 26 tysięcy pracowników Taurona w dobie COVID-19 jest również cykl publikowanych w intranecie Grupy artykułów dotyczących zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i poprawy odporności. Firma zachęca do tego, by czas spędzony w domu potraktować jako dobrą okazję do powrotu do dawnych pasji lub znalezienia nowych, zadbania o relacje z bliskimi i przyjaciółmi, nadrobienia rzeczy, na które wcześniej nie było czasu.



- Pracownik dla Taurona to fundament, bo z ludzi, z pracowników płynie energia zasilająca cały, ponad dwudziestotysięczny organizm odpowiedzialny za produkcję i dostarczanie energii w południowej Polsce - mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauron Polska Energia. - Ostatnie miesiące pokazały, że ludzka kreatywność pomaga radzić sobie z zupełnie nowymi pandemicznymi i postpandemicznymi wyzwaniami. Mam nadzieję, że te trudne doświadczenia wzmocniły nasz zespół - dodaje.



W czasie lockdownu Tauron wprowadził też nowe rozwiązania organizacyjne, m.in.: elastyczne godziny pracy i urlopów, możliwość pracy zdalnej oraz dodatkowe formy wsparcia w celu złagodzenia odczuwanych przez pracowników skutków kryzysu.



Nie zapomniano również o usprawnieniu systemu pracy zdalnej. Podstawowym narzędziem służącym do integrowania pracowników w dobie koronawirusa jest intranet Grupy Tauron. W ramach platformy prowadzimy bieżącą komunikację, konkursy, wykłady, webinaria. Na tyle, na ile to możliwe, firma przeniosła do sieci wydarzenia, które dotychczas odbywały się stacjonarnie. Dzięki temu umożliwiono pracownikom aktywny i czynny udział w życiu firmy, a także zapewniono możliwości rozwoju i niezbędne wsparcie.



Spotkania służbowe odbywały się w większości za pomocą Skype'a lub Teamsów. Pracownicy zakładali tam witryny swoich zespołów i grupy zadaniowe, dzięki czemu mogli bez przeszkód wymieniać się dokumentami i prowadzić rozmowy.

Tauron Polska Energia S.A.