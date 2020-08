Pierwszy blok elektrowni jądrowej w ZEA przyłączony do sieci

19.08.2020r. 12:03

Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) ogłosił w środę, że blok nr 1 elektrowni jądrowej Barakah z powodzeniem został przyłączony do sieci elektroenergetycznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) ogłosił w środę, że blok nr 1 elektrowni jądrowej Barakah z powodzeniem został przyłączony do sieci elektroenergetycznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Spółka zależna ENEC - Nawah Energy Company (Nawah), we współpracy z Abu Dhabi Transmission and Despatch Company (TRANSCO), bezpiecznie i z powodzeniem połączyła jednostkę nr 1 elektrowni jądrowej Barakah z siecią ZEA i do sieci trafiły pierwsze megawaty z tego źródła - poinformowała spółka.



Przyłączenie jednostki do sieci wymagało między innymi rozbudowy sieci elektroenergetyczne ZAE o 952 kilometrów linii 400 kV.



Po zakończeniu procesy przyłączenia bloku nr 1 do sieci rozpoczął się proces stopniowego podnoszenia poziomów mocy (Power Ascension Testing - PAT), po jego zakończeniu jednostka ma być przekazana do normalnej eksploatacji,

ENEC niedawno ogłosił zakończenie budowy bloku 2 elektrowni Barakah i obecnie trwają przygotowania do uruchomienia tej jednostki. Budowa bloków 3 i 4 jest w końcowej fazie, przy czym blok 3 jest ukończony w 93 proc., a blok 4 w 86 proc.