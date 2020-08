Chiński eksperymentalny reaktor prędki przeszedł kolejne testy

19.08.2020r. 12:46

Test ręcznego wyłączania awaryjnego z poziomu pełnej mocy chińskiego eksperymentalnego prędkiego reaktora (CEFR), zakończył się sukcesem pod koniec lipca - poinformował chiński państwowy koncern - China National Nuclear Corporation (CNNC).

W ocenie przedstawicieli CNNC, test ręcznego wyłączania awaryjnego z poziomu pełnej mocy zakończył etap testów rozruchowych, które potwierdziły, że jednostka spełnia wymagania projektowe w stabilnych warunkach i przewidywanych przejściowych warunkach pracy.



Oznacza to również pomyślne zakończenie pierwszego zadania operacyjnego CEFR w ramach cyklu podstawowego, stanowiąc solidną podstawę dla kolejnej fazy rozruchu - fazy operacyjnej.



CNNC zapowiada, ze po zakończeniu pierwszej wymiany paliwa i związanych z tym prac konserwacyjnych, zespół realizujący projekt wznowi działania w celu przeprowadzenia zaplanowanych eksperymentalnych prac badawczych.



Rozwój technologii prędkiego reaktora w Chinach realizowany jest według trzystopniowej strategii, od instalacji eksperymentalnej, poprzez fazę demonstracyjną po komercyjne uruchomienie. W ocenie CNNC pierwszy chiński reaktor stanowi solidne fundamenty pod badania i rozwój dużych elektrowni jądrowych wykorzystujących tę technologię.

Chiński eksperymentalny reaktor prędki o mocy 65 MWt i 20 MWe chłodzony sodem, zlokalizowany w Tuoli w pobliżu Pekinu osiągnął stan pierwszej krytyczności w lipcu 2010 r., a rok później został włączony do sieci energetycznej. W 2014 roku reaktor osiągnął swój cel projektowy 72 godzin przy pełnej mocy.



Na jego podstawie został opracowany przez China Institute of Atomic Energy projekt reaktora CFR-600, którego budowa rozpoczęła się w grudniu 2017 r. w Xiapu. Dalszy rozwój technologii reaktorów prędkich przewiduje budowę jednostek komercyjnych - CFR-1000 o mocy 1000-1200 MWe



Eksperci zwracają uwagę, że reaktor prędki z jego zaawansowany system cyklu paliwowego może zwiększyć stopień wykorzystania zasobów uranu do 60-70 proc.