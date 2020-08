Startuje trzecia edycja rankingu Lider Elektromobilności

19.08.2020r. 15:09

Już po raz trzeci firma doradcza PwC oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) organizuje badanie i ranking, których celem jest nagradzanie polskich i globalnych firm najbardziej zaangażowanych w rozwój zrównoważonego transportu. Etap zgłoszeń potrwa do 15 października 2020. Już po raz trzeci firma doradcza PwC oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) organizuje badanie i ranking, których celem jest nagradzanie polskich i globalnych firm najbardziej zaangażowanych w rozwój zrównoważonego transportu. Etap zgłoszeń potrwa do 15 października 2020.

Ranking Lider Elektromobilności jest skierowany do prywatnych oraz państwowych przedsiębiorstw i instytucji będących operatorami flot samochodów, dostawcami pojazdów elektrycznych, infrastruktury ładowania, podzespołów lub usług związanych z branżą elektromobilności.



Firmy, które chcą wziąć udział w rankingu, muszą wypełnić ankietę dostępną na stronie: https://www.pwc.pl/pl/wydarzenia/lider-elektromobilnosci.html do 15 października 2020 r.



W procesie oceny przesłanych zgłoszeń kapituła rankingu zweryfikuje zawarte w nich informacje oraz dokona analizy porównawczej odpowiedzi. Na ocenę składają się zarówno inwestycje w badania, sprzedaż pojazdów i infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, jak i sprecyzowane i ambitne plany rozwoju zeroemisyjnego transportu. Podmioty, które w ostatnich 12 miesiącach w sposób najbardziej efektywny realizowały strategię opartą o rozwój elektromobilności, a także podjęły odpowiednie kroki w dobie pandemii zostaną nagrodzone tytułem Lidera Elektromobilności 2020.



"Elektromobilność jako jeden z niewielu segmentów motoryzacji opiera się recesji spowodowanej pandemią koronawirusa. Dla koncernów, ale i całej branży jest to także szansa, żeby przyspieszyć transformację w kierunku zeroemisyjnego transportu. Jesteśmy ogromnie ciekawi wyników tegorocznego badania i sprawdzenia, które firmy i instytucje najszybciej zareagowały na nowe okoliczności ekonomiczne" - mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.



"Pandemia COVID-19 w znacznym stopniu wpłynęła na działanie i plany rozwoju wszystkich branż, w tym sektor motoryzacyjny. Co to oznacza dla transportu niskoemisyjnego, który zyskiwał na znaczeniu w ostatnich latach? Z pojawiających się pierwszych danych można wywnioskować, że nie wpłynie to na zatrzymanie czy spowolnienie tego trendu, przynajmniej na poziomie regulacyjnym. Opinię uczestników rynku będziemy mogli poznać dzięki kolejnej edycji badania Lider Elektromobilności" - mówi Piotr Michalczyk, partner w PwC.



W 2. edycji "Lidera Elektromobilności" z Polski nagrodzono firmy innogy Polska oraz Solaris Bus & Coach, a wyróżnienia zdobyli: Krakowski Holding Komunalny S.A., Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Mercedes-Benz Polska, Johnson Matthey Battery Systems i Volkswagen Group Polska. Z kolei tytuł Globalnego Lidera Elektromobilności otrzymali: ABB Group, LG Chem, Nissan Motor Corporation, Tesla oraz Volkswagen AG.



Ceremonia odbyła się w przededniu Globalnego Forum Elektromobilności (GEF) organizowanego przez Ministerstwo Klimatu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Statuetki były wręczane m.in. przez obecnego Ministra Klimatu, a ówczesnego prezydenta polskiej prezydencji COP24, Michała Kurtykę.



Także w tym roku ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas GEF, które organizowane jest 19 listopada w formule online przez IOŚ-PIB oraz PSPA.