Strata netto Tauronu w II kw. wyniosła 478,6 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

19.08.2020r. 18:32 19.08.2020r. 17:47

Kluczowe parametry operacyjne J.m. FY2020 FY2019 Różnica 2Q2020 2Q2019 Różnica Dystrybucja energii elektrycznej TWh 24,6 26,08 -5,67% 11,35 12,54 -9,49% Liczba klientów - Dystrybucja tys. 5 693 5 627 1,17% 5 693 5 627 1,17% Wytwarzanie energii elektrycznej, w tym: TWh 5,87 7,15 -17,90% 2,66 3,33 -20,12% wytwarzanie energii elektrycznej z OZE TWh 1 0,69 44,93% 0,42 0,3 40,00% Produkcja z biomasy TWh 0,24 0,17 41,18% 0,13 0,08 62,50% Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych TWh 0,75 0,52 44,23% 0,29 0,22 31,82% Wytwarzanie ciepła PJ 6,7 6,41 4,52% 1,73 1,66 4,22% Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej TWh 15,99 17,03 -6,11% 7,13 8,1 -11,98% Produkcja węgla handlowego mln ton 2,49 2,26 10,18% 1,3 0,99 31,31% Sprzedaż węgla handlowego mln ton 1,88 2,19 -14,16% 0,99 0,99 -

Jak podano, spółki z grupy otrzymały łącznie 50 mln zł wsparcia z tarczy antykryzysowej wprowadzonej w związku z pandemią.Grupa zanotowała w I półroczu 316 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 672 mln zł zysku rok wcześniej. Na wynik netto pierwszego półrocza znaczący wpływ miały odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w segmencie Wydobycie i Wytwarzanie w wysokości 227 mln zł, co wpłynęło na obniżenie wyniku netto o 184 mln zł oraz odpis wynikający z reklasyfikacji aktywów Tauron Ciepło jako aktywów przeznaczonych do sprzedaży (806 mln zł).W pierwszym półroczu br., w odniesieniu do pierwszego półrocza 2019 r., produkcja energii w elektrowniach Taurona była mniejsza o 18 proc., a ilość energii dostarczonej do klientów zmalała o 6 proc. Spadek zużycia energii wynikał przede wszystkim z zamrożenia gospodarki na skutek pandemii koronawirusa. Grupa dostarczyła łącznie 24,6 TWh energii elektrycznej do 5,7 mln klientów. Rok wcześniej, w pierwszym półroczu 2019, dostarczono łącznie 26,08 TWh energii do 5,63 mln odbiorców."Spadek zużycia energii elektrycznej był przede wszystkim konsekwencją zamrożenia gospodarki na skutek pandemii koronawirusa. W analizowanym okresie jednostki wytwórcze Grupy Tauron wyprodukowały łącznie 5,87 TWh energii elektrycznej, o 18 proc. mniej niż w pierwszym półroczu 2019 r. (7,15 TWh). Niższy wolumen wynikał z remontów części jednostek wytwórczych Grupy w celu ich dostosowania do spełnienia wymogów konkluzji BAT i przyjętej strategii handlowej uwzględniającej warunki rynkowe" - wyjaśnia Tauron w komunikacie.Przedstawiciele Grupy podkreślają, że w pierwszym półroczu nastąpił 45-procentowy wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 63 proc. zapotrzebowania elektrowni Taurona na węgiel zostało zaspokojone surowcem z własnych kopalń Grupy. Produkcja węgla w kopalniach spółki Tauron Wydobycie wzrosła w pierwszym półroczu o 10 proc., do blisko 2,5 mln tonDane operacyjne za drugi kwartał 2020 r.W pierwszym półroczu 2020 r. nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 1.812 mln zł i były wyższe o 10 proc. rdr. zrost nakładów inwestycyjnych wynika przede wszystkim z większych wydatków w segmencie wytwarzania energii (o 198 mln zł) oraz dystrybucji (o 46 mln zł). Właśnie w segmencie dystrybucyjnym inwestycje były największe - wydano w sumie 908 mln zł, z czego 423 mln zł w modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej, a podobną kwotę na budowę nowych przyłączy.W segmencie wytwarzania energii nakłady wyniosły 699 mln zł - największa inwestycja to budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (310 mln zł) - inwestycja jest obecnie zaawansowana w 98 proc., a oddanie bloku do eksploatacji ma nastąpić do połowy listopada br. Ponadto w pierwszym półroczu Grupa wydała 135 mln zł na dostosowanie swoich jednostek wytwórczych do wymogów najlepszych dostępnych technologii (BAT).Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł na koniec czerwca 2,66x wobec 2,81 na koniec grudnia 2019 r. Grupa ma zagwarantowane finansowanie do kwoty 3,3 mld zł.