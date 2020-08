Mimo trudnej sytuacji kopalń polski rząd nie chce sprzedawać kopalni Krupiński

19.08.2020r. 05:46

Jak czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej", od kilku lat brytyjski Tamar Resources próbuje nakłonić polski rząd do sprzedania mu kopalni Krupiński, która przewidziana jest do likwidacji do 2023 r. Chciałby wydobywać tam węgiel koksowy.