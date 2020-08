UE może zmienić definicję biomasy

Od początku października prawdopodobnie wejdzie w życie nowelizacja ustawy o OZE dotycząca drewna energetycznego. Tymczasem jak zwraca uwagę "Rzeczpospolita", w przyszłym roku drewno może już nie być uznawane za biomasę.

W ubiegły piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE, która wprowadza na okres od 1 października br. do 31 grudnia 2021 r. nową definicję drewna energetycznego w efekcie czego do kotłów spalających biomasę będzie mogło trafić pełnowartościowe drewno. Jak argumentował rząd, ma to ułatwić zagospodarowanie zalegającego w lasach drewna, które z powodu koronawirusa nie zostało odebrane przez przemysł drzewny. Z kolei przeciwnicy nowelizacji uważają, że daje ona zielone światło do większej wycinki w lasach i zagraża ich bioróżnorodności.



"Rzeczpospolita" zwraca jednak uwagę, że batalia o drewno dla energetyki może być ostatnim akordem w tej walce, bo w przyszłym roku może dojść do zmiany definicji biomasy na poziomie unijnym.

Cytowany przez dziennik Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie mówi, że w KE już w ubiegłym roku pojawiały się zapowiedzi, że biomasa niedługo może nie być uznawana za wolną od emisji dwutlenku węgla. Taka zmiana oznaczać będzie, że energia uzyskiwana ze spalania biomasy przestanie być kwalifikowana jako zielona. Według prezesa Szymczaka zmiany takiej można spodziewać się w przyszłym roku przy okazji nowelizacji dyrektywy o efektywności energetycznej i zmiany definicji efektywnego systemu ciepłowniczego.