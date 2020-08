W Hiszpanii ruszyły konsultacje strategii wodorowej

Hiszpańskie ministerstwo transformacji ekologicznej ogłosiło konsultacje dla krajowej strategii wodorowej, która zakłada m.in. uruchomienie co najmniej 4 GW mocy elektrolizy do 2030 r. oraz 25 proc. udział zielonego wodoru w procesach przemysłowych. Konsultacje potrwają do 11 września.

W ramach strategii zaplanowanych zostało 57 działań, które mają zostać wdrożone do 2030 roku. Zostaną one podzielone na cztery główne obszary. W zakresie regulacji ministerstwo zamierza stworzyć system gwarancji pochodzenia, który zapewni produkcję wodoru w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.



Drugi obszar obejmuje wykorzystanie wodoru w procesach przemysłowych, sektorze energetycznym i mobilności. Zgodnie z projektem dokumentu jednym z celów jest 25 proc. udział zielonego wodoru w procesach przemysłowych.

W sektorze mobilności ministerstwo zakłada rozbudowę floty do 150 autobusów, 5000 lekkich i ciężkich pojazdów oraz dwie komercyjne linie kolejowe napędzane odnawialnym wodorem, a wszystko to powiązane z infrastrukturą tankowania. Trzeci obszar będzie dotyczył kwestii społecznych, a czwarty, badań i rozwoju, w tym plany zaprojektowania elektrolizerów o mocy do 100 MW.



Hiszpania produkuje obecnie około 500 000 ton wodoru rocznie w swoich sektorach rafineryjnym i chemicznym, generując 5 milionów ton CO2 rocznie. Koszt realizacji strategii szacowany jest na 9 mld euro i ma ograniczyć emisje ekwiwalentu CO2 o 1,1 mln ton.