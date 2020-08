Skonsolidowany zysk netto PGNiG w drugim kwartale 2020 zgodny z szacunkami

Decydujący wpływ na poziom osiągniętych wyników finasowych w I półroczu 2020 r. miała realizacja postanowień wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego w drugim kwartale 2020 r.W związku z realizacją postanowień wyroku oraz aneksu do kontraktu jamalskiego, PGNiG w czerwcu 2020 r. otrzymało od rosyjskiego Gazpromu korekty faktur za dostawy gazu w wysokości 5,689 mld zł.Ponadto wpływ na wyniki finansowe II kwartału 2020 r. ma dodatni wynik na różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń (ok. 300 mln zł) oraz podatek dochodowy.Grupa kapitałowa PGNiG wygenerowała w całym pierwszym półroczu 2020 roku 21,04 mld zł przychodów ze sprzedaży i zysk netto w wysokości 5,92 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 9,35 mld zł, a EBIT 7,65 mld zł.Koszty operacyjne spadły rdr o 90 proc., do 833 mln zł, ale obniżone one zostały wpłatą ze strony Gazpromu w wysokości 5,689 mld zł.W I półroczu 2020 r. nakłady inwestycyjne grupy PGNiG wzrosły o 40 proc., do 2,73 mld zł. Największe inwestycje zostały przeprowadzone w segmencie poszukiwań i wydobycia (1,36 mld zł) oraz dystrybucji (1,17 mld zł)."W kolejnych kwartałach GK PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie utrzymania zdolności wydobywczych, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, rozbudowę i modernizację sieci dystrybucji gazu, realizację inwestycji w sektorze elektroenergetycznymoraz OZE" - napisano w raporcie.Dług netto na koniec czerwca spadł do 0,4x, z 1,0x na koniec pierwszego kwartału.Segment poszukiwanie wydobyciePrzychody segmentu w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 2,12 mld zł, co oznacza spadek o 29 proc. r/r. Na taki wynik wpływ miały niższe o 34 proc. niż przed rokiem ceny ropy naftowej wyrażonej w PLN i to mimo o 7 proc. wyższego niż przed rokiem poziomu jej wydobycia.Średnia cena notowań gazu na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdzie Energii za I półrocze była o 43 proc. niższa niż przed rokiem.

Wyniki w mln zł 2Q2020 2Q2019 Różnica Przychody 5 395 6 184 -13% Koszty operacyjne 1 251 -6 346 - EBITDA 6 646 -162 - EBIT 6 587 -212 -

Wyniki w mln zł 2Q2020 2Q2019 Różnica Przychody 1 015 1 084 -6% Koszty operacyjne 610 594 3% EBITDA 405 490 -17% EBIT 138 241 -43%

Wyniki w mln zł 2Q2020 2Q2019 Różnica Przychody 505 457 11% Koszty operacyjne 388 395 -2% EBITDA 117 62 89% EBIT -47 -38 24%

Na wyniki segmentu w I półroczu 2020 roku również wpłynęło zawiązanie odpisów na majątek trwały w kwocie 853 mln zł.Segment magazynowanie i obrótSegment zanotował w pierwszym półroczu 2020 roku spadek przychodów ze sprzedaży o 8 proc. r/r do 16,48 mld zł mimo wzrostu sprzedaży gazu ziemnego ogółem o 6 proc. do 16,90 mld m sześc. Średnia cena gazu ziemnego z transakcji giełdowych na TGE spadła w tym okresie o 21 proc.W tym czasie o 24 proc. do 2,19 mld m sześc. wzrósł wolumen importu LNG.Duży wpływ na wynik segmentu Obrót i Magazynowanie miało pomniejszenie kosztów operacyjnych dotyczących pozyskania gazu ziemnego wskutek ujęcia wpływu rozliczenia za okres od 2014 roku do lutego 2020 roku w kwocie ok. 5,69 mld zł. To efekt zawarcia aneksu do kontraktu jamalskiego. Ponadto dodatni wynik w różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń wyniósł ok. 300 mln zł.Segment dystrybucjaW pierwszej połowie 2020 roku wolumen dystrybuowanego gazu utrzymał się na poziomie zbliżonym do tego z I półrocza 2019 roku i wyniósł 6,19 mld m sześc. (mniej o 2 proc. r/r).Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej wzrosły do 2,28 mld zł (więcej o 1 proc. r/r).EBITDA w segmencie Dystrybucji wzrosła o 5 proc. do 1,17 mld zł.Segmement wytwarzaniePrzychody ze sprzedaży segmentu w pierwszym półroczu 2020 roku wzrosły o 5 proc. r/r do 1,48 mld zł.Przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 7 proc. r/r do 790 mln zł przy nieznacznie niższym (o 1 proc. r/r) wolumenie sprzedaży i wyższej taryfie.Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z produkcji spadły o w tym okresie o 6 proc. r/r do 506 mln zł przy niższym o 11 proc. wolumenie sprzedaży na poziomie 2,02 TWh.