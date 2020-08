Ruszyła modernizacja słowackich bloków jądrowych

20.08.2020r. 09:35

Moce wytwórcze bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej Mochovce w Republice Słowackiej zostaną zwiększone z 471 MWe do 500 MWe dzięki projektom efektywnościowym. Prace nad modernizacją turbin bloku 2 już się rozpoczęły, a podobne prace na bloku 1 mają się rozpocząć pod koniec roku.

Operator Slovenské Elektrárne (SE) wyłączył 15 sierpnia jeden z dwóch turbogeneratorów w bloku nr 2 w EJ Mochovce. Po jego ostygnięciu firma przystąpiła do demontażu części wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych turbiny. "To zapoczątkowało najważniejszą część dużego i wymagającego projektu modernizacji mającego na celu zwiększenie sprawności bloków jądrowych" - powiedział rzecznik SE.



Modernizacja będzie polegała na wymianie części wysokociśnieniowej i niskociśnieniowej obu turbin na zmodyfikowane i bardziej wydajne. Regulacja i sterowanie olejem również ulegnie zmianie w związku z wymianą elektronicznego regulatora turbiny. Ponadto prace obejmują remont zaworów, armatury, klap wokół turbin, wymianę separatorów wilgoci i dysz wody zasilającej oraz inne prace w zakresie układów elektrycznych, oprzyrządowania i sterowania.



Blok 2 ma zacząć dostarczać więcej energii elektrycznej do sieci od listopada br. Wiosną 2021 r. ma zakończyć się również modernizacja turbogeneratorów w bloku nr 1.



Slovenské Elektrárne spodziewają się, że zwiększenie mocy bloków o około 7 proc. w następstwie modernizacji, zostanie osiągnięte bez zwiększonych kosztów paliwa i kosztów personelu i przy zmniejszonych kosztach utrzymania w nadchodzących latach.

"Moc turbiny przy temperaturze wody chłodzącej 21,5ºC wyniesie 250,72 MWe, ale obecna technologia umożliwia jeszcze większy wzrost mocy bloku" - powiedział Martin Mráz, dyrektor elektrowni Mochovce. "Po modernizacji turbin wykonamy pomiary gwarancyjne, które pokażą nam potencjalne rezerwy na dalszy możliwy wzrost mocy urządzeń obwodu wtórnego - szczególnie separatorów, nagrzewnic wysokiego i niskiego ciśnienia. Żywotność turbin po ich modernizacja wyniesie 40 lat".



Operator Slovenské Elektrárne w 2010 roku przeprowadził podobne modyfikacje w elektrowni jądrowej Bohunice.



Obecnie Słowacja eksploatuje cztery energetyczne bloki jądrowe w dwóch elektrowniach: Mochovce i Bohunice. Każdy z nich wyposażony jest w reaktor wodny ciśnieniowy (PWR) konstrukcji radzieckiej typu WWER-440/V-213. Udział energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej kraju wynosi 53,9 proc.