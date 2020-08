Budynki portu w Oslo z elewacją PV z Polski

20.08.2020r. 09:46

ML System realizuje kolejne zamówienie na dostawę modułów PV typu szkło-szkło oraz systemu fasady wentylowanej do jednego z budynków należących do Terminala Portowego w Oslo. Polski producent dostarczy rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV) do jeszcze kliku inwestycji w Skandynawii. ML System realizuje kolejne zamówienie na dostawę modułów PV typu szkło-szkło oraz systemu fasady wentylowanej do jednego z budynków należących do Terminala Portowego w Oslo. Polski producent dostarczy rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV) do jeszcze kliku inwestycji w Skandynawii.

Czarne moduły BIPV zostaną zastosowane na południowej fasadzie budynku administracyjnego portu w Oslo, który poddany został gruntownej renowacji.Wykonawcą instalacji BIPV w ramach projektu w Oslo jest norweska firma z branży BIVP - Solenergi FUSen, a planowany termin zakończenia prac to IV kwartał 2020 r.



W ciągu najbliższych tygodni zakończy się z kolei realizacja nowoczesnego budynku "Celsius", będącego częścią innowacyjnego parku naukowego w szwedzkiej Uppsali. Obiekt powstaje w standardzie energetycznym "LEED Platinum", a ML System dostarczy, moduły PV typu full-black (z niewidoczną częścią aktywną) w formie fasady wentylowanej. Łączna powierzchnia fasady wentylowanej to 250 m kw.. Co szczególnie istotne, zastosowanie zintegrowanego systemu mocowań uczyni inwestycję jeszcze bardziej opłacalną, zaś moduły stworzą jedną powierzchnię, bez widocznych profili.

Natomiast w IV kwartale 2020 r. planowane jest zakończenie prac w centrum turystycznym w norweskim Dalsnibba. Charakterystycznym elementem architektury budynku są liczne fasady szklane. Ze względu na lokalizację i funkcję obiektu zestawy szybowe w fasadach muszą mieć wysoką przepuszczalność światła, przy jednoczesnym niskim współczynniku przepuszczalności energii. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu modułów z powłoką kwantową, wyprodukowanych przez ML System. Fasada dodatkowo będzie generowała energię elektryczną na potrzeby obiektu.



Ponadto ML System współrealizuje aktualnie kilka innych projektów, m.in. w Sztokholmie, gdzie powstaje pierwszy zeroenergetyczny hotel w Skandynawii. Ideą architektów było stworzenie obiektu inspirującego do prowadzenia ekologicznego trybu życia. Dzięki zainstalowaniu 2,5 tys. m kw.modułów fotowoltaicznych oraz wykonaniu 24 odwiertów geotermalnych budynek będzie produkował więcej energii niż zużywał w ciągu roku. Integralną częścią architektury są trzy świetliki BIPV o łącznej powierzchni 300 m kw. oraz fasada wentylowana BIPV o łącznej powierzchni 900 m kw., którą tworzą wysokowydajne moduły PV typu szkło-szkło o różnych wysokościach i kolorach. Rozwiązania BIPV dostarczył ML System, zaś generalnym wykonawcą jest firma Skanska.