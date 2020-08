W kopalniach na Śląsku 20 nowych zakażeń koronawirusem, przybyło ozdrowieńców

20.08.2020r. 10:48

20 nowych zakażeń koronawirusem przybyło w czwartek w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), a 28 kolejnych pracowników tej firmy uznano za ozdrowieńców. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej i prywatnej kopalni Silesia nie odnotowano nowych infekcji, a wyzdrowiało łącznie 35 osób - 32 w Silesii i 3 w JSW.

Z przekazanych PAP danych spółek węglowych wynika, że czwartek jest ósmym z kolei dniem, kiedy zmalała liczba zakażonych koronawirusem pracowników śląskich kopalń. Obecnie z infekcją SARS-CoV-2 zmaga się łącznie 977 górników - 43 mniej niż dzień wcześniej. Przybyło 20 nowych zakażeń oraz - we wszystkich trzech spółkach - 63 ozdrowieńców.



Obecnie wirus SARS-CoV-2 ma 800 pracowników Polskiej Grupy Górniczej, 92 górników z kopalni Silesia i 85 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej.



Obecnie - jak podała PGG - w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej, gdzie w ostatnich dniach przybyło najwięcej ozdrowieńców, zakażonych jest łącznie 315 osób, w kopalni Chwałowice w Rybniku 233, a w kopalni Marcel w Radlinie 26.



Jak poinformowały w czwartek władze Rudy Śląskiej, nowe ognisko koronawirusa w tym mieście wiąże się z wyjazdem nad morze, zorganizowanym przez związkowców z kopalni Halemba - jednej z trzech części kopalni Ruda.



"Kilka dni temu jedna z organizacji związkowych z Ruchu Halemba zorganizowała dla swoich członków wyjazd wakacyjny nad polskie morze. Bilans tej wycieczki na dziś jest taki, że 20 mieszkańców Rudy Śląskiej jest zakażonych koronawirusem. Do tej grupy trzeba jeszcze doliczyć mieszkańców innych miast. W sumie na wycieczkę pojechało ponad 60 osób autokarem oraz ponad 20 swoimi środkami transportu" - poinformował wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.



Wszystkie rodziny uczestniczące w tamtym wyjeździe zostały oczywiście objęte kwarantanną. "To co nas, władze miasta martwi, to napływające informacje, że podobnych wycieczek czy też wyjazdów wakacyjnych organizacje związkowe działające w kopalni mają przygotowanych więcej" - napisał wiceprezydent w portalu społecznościowym.

Od półtora tygodnia Ruda Śląska i Rybnik, a także powiaty rybnicki i wodzisławski, są objęte tzw. czerwoną strefą epidemiczną. Oznacza to obowiązywanie dodatkowych obostrzeń, m.in. obowiązku noszenia maseczek także na zewnątrz. Od minionego piątku w czerwonej strefie jest także Jastrzębie-Zdrój, gdzie mieści się siedziba JSW.



Ogółem w Polskiej Grupie Górniczej od początku epidemii zakażonych zostało 3 143 pracowników, z których 2 343 (74,5 proc.) wyzdrowiało. 1 009 górników z PGG nadal jest w kwarantannie.



W Jastrzębskiej Spółce Węglowej od początku epidemii koronawirusem zaraziło się łącznie 4 113 osób, a wyzdrowiało 4 028 (97,9 proc.). W kwarantannie jest 47 pracowników.



W prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach do czwartku zanotowano 298 przypadków infekcji SARS-CoV-2 - od wtorku nie przybyło nowych zakażeń. Wyzdrowiało 206 osób (69,1 proc.) - od środy przybyło 32 ozdrowieńców, a nadal chorują 92 osoby. 27 pracowników zakładu przebywa w kwarantannie.



Łącznie, według czwartkowych danych spółek węglowych, od początku epidemii koronawirusem zakaziło się 8 144 górników z PGG, JSW, spółki Węglokoks Kraj (gdzie wszyscy już wyzdrowieli) oraz prywatnej kopalni Silesia. Dotąd wyzdrowiało 7 167 pracowników kopalń, czyli 88 proc. wszystkich zakażonych.



Według najnowszych danych sanepidu, w woj. śląskim - gdzie odnotowano najwięcej w kraju zakażeń - koronawirusa wykryto u 19295 osób (w czwartek poinformowano o 176 nowych przypadkach zakażenia w regionie, nie tylko wśród górników), z których 451 zmarło. 85 proc. wszystkich zakażonych (16 412 osób) wyzdrowiało. W szpitalach regionu są leczone 282 osoby z koronawirusem lub jego podejrzeniem.