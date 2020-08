Blok 910 MW zsynchronizowany z siecią

20.08.2020r. 11:11

Trwają intensywne prace rozruchowe bloku 910 MW w Jaworznie. Ich kulminacyjnym momentem była synchronizacja jednostki z krajową siecią elektroenergetyczną. Dokończenie rozruchu i przekazanie bloku 910 MW do eksploatacji, jest priorytetem wszelkich decyzji i działań podejmowanych przy realizacji bloku. Trwają intensywne prace rozruchowe bloku 910 MW w Jaworznie. Ich kulminacyjnym momentem była synchronizacja jednostki z krajową siecią elektroenergetyczną. Dokończenie rozruchu i przekazanie bloku 910 MW do eksploatacji, jest priorytetem wszelkich decyzji i działań podejmowanych przy realizacji bloku.

Nowy blok 910 MW, zgodnie z deklaracją wykonawcy, do eksploatacji zostanie przekazany w połowie listopada, a już od 1 stycznia 2021 r. będzie uczestniczył w Rynku Mocy.



- Porozumienie podpisane z Rafako było kluczowe dla przywrócenia sprawnej realizacji projektu. Wypracowane rozwiązania zostały wdrożone, rozpoczął się ponowny rozruch jednostki - tłumaczy Adam Kampa, prezes zarządu Nowe Jaworzno Grupa Tauron - Liczymy, że uzgodniony termin przekazania jednostki do eksploatacji, będzie tym ostatecznym - dodaje prezes Kampa.



Zgodnie z zapisami aneksu, zmodernizowane i zoptymalizowane zostały palniki węglowe. Zainstalowane zostało także dodatkowe opomiarowanie i oprzyrządowania dysz palników pyłowych, tak by znacząco zwiększyć kontrolę procesu podawania paliwa, a co za tym idzie bezpieczeństwo pracy kotła. Zasady wykonywania przez Rafako tych prac zostały wpisane do kontraktu. Wypracowane i uzgodnione rozwiązania, pozwoliły na przeprowadzenie prac optymalizacyjnych oraz ponowne rozpoczęcie rozruchu jednostki.

- Obecnie koncentrujemy się na obszarze kotłowym. Doświadczenia pozyskane w trakcie realizacji wcześniejszych prac rozruchowych były cenną lekcją i są nieustannie wykorzystywane w trakcie realizacji bieżących zadań. Wyniki przeprowadzonej niedawno inspekcji kotła potwierdziły, że wprowadzone zmiany i optymalizacja dysz, jak do tej pory, zdały egzamin - mówi Adam Kampa, prezes zarządu Nowe Jaworzno Grupa Tauron - Trwa uruchamianie, regulacja i optymalizacja poszczególnych układów bloku. Gospodarki pomocnicze i towarzyszące za budowę których odpowiadał Tauron pozostają w gotowości - dodaje Kampa.



Formuła realizacji inwestycji, poza kontraktem głównym, zakładała realizację dwunastu umów na wykonanie instalacji pomocniczych i towarzyszących bloku m.in. nawęglania czy wyprowadzenia mocy. Wszystkie zostały realizowane i przekazane do eksploatacji zgodnie z przyjętymi harmonogramami.



Blok 910 MW ma pełnić rolę stabilnego i bezpiecznego źródła energii, niezależne od warunków pogodowych. Jednostka, począwszy od przyszłego roku, będzie także realizowała kontrakty mocowe.