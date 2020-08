Będzie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

20.08.2020r. 11:10

Ministerstwo klimatu przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Ministerstwo klimatu przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Uzasadniając potrzebę zmiany rozporządzenia, resort klimatu zwraca uwagę, że od dnia jego wejścia w życie (4 maja 2007 r.) i nowelizacji w 2008 roku, rzeczywistość regulacyjna w obszarze elektroenergetyki uległa drastycznym zmianom. Wynikały one głównie z polityki Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie energetyki, przede wszystkim przyjętych od tego czasu przepisów, które fundamentalnie zmieniły architekturę regulacyjną sektora energii elektrycznej, przenosząc na poziom prawa unijnego coraz więcej szczegółowych zasad funkcjonowania wytwórców i odbiorców energii elektrycznej oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, które wcześniej były przedmiotem regulacji krajowych, prywatnoprawnych ustaleń lub regulaminów.



Nowelizacja dotyczy miedzy innymi funkcjonowania rynku bilansującego. Jak wyjaśnia resort klimatu, polski rynek bilansujący energii elektrycznej wymaga reformy zarówno ze względu na dostosowanie do regulacji unijnych, jak ze względu na zobowiązania Polski wynikające z decyzji Komisji Europejskiej w sprawie rynku mocy oraz z planu wdrażania reform rynku energii elektrycznej opracowanego zgodnie z rozporządzeniem rynkowym UE. Plan wdrażania przewiduje reformę rynku bilansującego podzieloną na dwa etapy - pierwszy od początku przyszłego rok, a drugi od 1. stycznia 2022 r.

Poza kwestiami związanymi z funkcjonowaniem rynku bilansującego nowelizacja dotyczy w też przepisów dotyczących przyłączania urządzeń do sieci elektroenergetycznej. Jak wyjaśnia ministerstwo potrzeba nowelizacji w tym zakresie wynika z konieczności dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów ustawy Prawo energetyczne, a w zakresie wymogów technicznych wobec przyłączanych urządzeń oraz w zakresie połączeń pomiędzy systemami elektroenergetycznymi różnych krajów - do rozporządzenia rynkowego.



Ogłoszone 19 sierpnia konsultacje projektu, potrwają tylko 7 dni, od daty otrzymania przez podmioty zaproszone do konsultacji pisma Ministerstwa Klimatu w tej sprawie. Skrócony termin zgłaszania uwag ministerstwo uzasadnia potrzebą jak najszybszego opublikowania nowelizacji, co jest związane jest to z przygotowywaniem przez Operatora Systemu Przesyłowego reformą rynku bilansującego.