Najnowszy numer czasopisma naukowego "Energy Policy Studies"

20.08.2020r. 11:25

Redakcja czasopisma naukowego "Energy Policy Studies" serdecznie zaprasza do lektury najnowszego numeru półrocznika - 1(5)/2020, (e-ISSN: 2545-0859). Czasopismo wydawane jest przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

30 września 2020 roku

W tym numerze uwagę zwrócono w szczególności na zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii: biogazem, morską energetyką wiatrową oraz infrastrukturą OZE w energetyce przemysłowej. Zaprezentowano również artykuł naukowy dotyczący rywalizacji na europejskim rynku gazu ziemnego.Wersję elektroniczną najnowszego wydania półrocznika można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej: www.instytutpe.pl/eps/wersja-elektroniczna-eps Redakcja EPS zachęca do przesyłania zgłoszeń do kolejnego numeru 2(6)/2020. Artykuły należy przesyłać na adres e-mail: eps@instytutpe.pl do. Więcej informacji dotyczących publikacji artykułów w czasopiśmie dostępne jest pod adresem: www.instytutpe.pl/eps Celem czasopisma naukowego "Energy Policy Studies" jest popularyzacja najnowszych badań podejmowanych przez specjalistów, instytucje akademickie, organizacje oraz inne jednostkii podmioty funkcjonujące w szeroko rozumianej energetyce, a także wkład w globalną dyskusję na tematy energetyczne. Czasopismo publikowane jest w formie elektronicznej (otwarty dostęp: CC 4.0), wyłącznie w języku angielskim.W przypadku pytań prosimy o kontakt: eps@instytutpe.pl