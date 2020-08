Zagraniczne izby handlowe za rozwojem elektromobilności w Polsce

20.08.2020r. 11:44

Francusko-Polska Izba Gospodarcza wraz z 9 izbami bilateralnymi działającymi w Polsce, przekazała Ministrowi Klimatu Michałowi Kurtyce list zawierający propozycje działań, które pomogą w szybszej transformacji polskiego sektora transportu w kierunku zeroemisyjności. Rekomendacje wypracowano w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych i KPMG w oparciu o postulaty zawarte w "Białej Księdze Elektromobilności" PSPA. Francusko-Polska Izba Gospodarcza wraz z 9 izbami bilateralnymi działającymi w Polsce, przekazała Ministrowi Klimatu Michałowi Kurtyce list zawierający propozycje działań, które pomogą w szybszej transformacji polskiego sektora transportu w kierunku zeroemisyjności. Rekomendacje wypracowano w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych i KPMG w oparciu o postulaty zawarte w "Białej Księdze Elektromobilności" PSPA.

Polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, zrzeszeni w naszych organizacjach, chcą współuczestniczyć w rozwoju elektromobilności w Polsce. Jest ona bowiem kluczowa dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. Pamiętajmy, że transport odpowiada za ponad jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w całej UE. Jest to jedyny sektor gospodarki, w odróżnieniu od energetyki i przemysłu, w którym emisje od 1990 roku wzrosły - mówi Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. - Dlatego też przygotowaliśmy kilka propozycji, które mają na celu przyspieszenie rozwoju sektora elektromobilności oraz wsparcie przedsiębiorców w korzystaniu, czy projektowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-mobility.



Jak piszą przedstawiciele Izb, dekarbonizacja transportu jest kluczowym wyzwaniem warunkującym realizację europejskich celów oraz polskich ambicji w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska stawia sobie za cel rozwijanie nisko- i zeroemisyjnego transportu. Autorzy listu przypominają słowa Mateusza Morawieckiego, wypowiedziane podczas międzynarodowej konferencji Global e-Mobility Forum odbywającej się w Warszawie. Premier podkreślił wówczas, że elektromobilność pozostaje jednym z ważniejszych zadań polskiego rządu.



Izby wskazują na istotną przewagę pojazdów elektrycznych podczas pandemii COVID-19. Notujący poważne spadki segment pojazdów konwencjonalnych został daleko w tyle. W celu ograniczenia ryzyka zachorowania mieszkańcy wielu krajów przesiadali się do samochodów, jak się okazało - głównie elektrycznych. Jak podkreślają, Unia Europejska zapowiedziała, że unijny plan rekonwalescencji po COVID-19 musi być zielony i ambitny i w tym też kierunku idą rozwiązania proponowane przez Izby bilateralne oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.



W liście adresowanym do Ministra Klimatu ujęto dziewięć postulatów dotyczących rozwoju elektromobilności w Polsce w jej wymiarze ekonomicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym. Postulaty przygotowano w oparciu o rezultaty prac nad "Białą Księgą Elektromobilności". "Biała Księga" to projekt, w ramach którego ponad 150 podmiotów reprezentujących całą branżę elektromobilną, administrację centralną i samorządową, identyfikowało bariery spowalniające rozwój polskiego rynku e-mobility. Dla każdej z barier zaproponowano odpowiednie rozwiązanie. Sygnatariusze listu podkreślili, że realizacja postulatów nie wpłynie w znaczący sposób na budżet państwa, co jest dodatkowym argumentem przemawiającym za ich wdrożeniem.



Listę otwiera wprowadzenie E-Taryfy, która pozwoli utrzymać istniejące i zachęci do inwestowania w nowe ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Propozycja wyodrębnienia taryfy "E" jest odpowiedzią na problem nadmiernego obciążenia operatorów kosztami dystrybucyjnymi o charakterze stałym przy niskim poziomie wykorzystania infrastruktury ładowania. Konstrukcja nowej taryfy zakłada podniesienie opłat zmiennych i zniesienie opłaty stałej, co pozwoli prawidłowo odzwierciedlić koszty związane z funkcjonowaniem infrastruktury ładowania na wczesnym etapie jej rozwoju.



Kolejnym postulatem jest wprowadzenie pakietu rozwiązań usprawniających procedury przyłączeniowe dla nowych stacji ładowania. Zaadresowano przede wszystkim problem długotrwałości tych procedur, a niektóre spośród zaproponowanych rozwiązań oparto na mechanizmach przewidzianych w polskim prawie dla instalacji odnawialnych źródeł energii.



W obszarze infrastruktury ładowania Izby rekomendują też uproszczenie odbiorów technicznych stacji normalnej mocy typu AC. Rezygnacja z wymogu uzyskania opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na rzecz formuły uzgodnienia z nim dokumentacji spowoduje redukcję istotną kosztów w tym zakresie.



Istotną, zdaniem Izb, jest kwestia przyjęcia dedykowanych przepisów ułatwiających instalację punktów ładowania w istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W odniesieniu do budynków nowych zachodzi pilna potrzeba transpozycji postanowień Dyrektywy 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. w zakresie wymogów dotyczących wyposażenia we wstępną infrastrukturę kanałową.

Izby apelują o kontynuację wdrażania konkretnych programów wsparcia finansowego dla elektromobilności. Jak czytamy w liście, oparcie funkcjonowania systemu wsparcia finansowego elektromobilności w Polsce na modelu transparentności i przewidywalności pozwoli na racjonalne planowanie inwestycji w długim okresie czasu.



W obszarze podatkowym Izby rekomendują pełne odliczenie VAT od zakupu i eksploatacji e-pojazdów przez przedsiębiorców. Jest to zarazem jeden z kluczowych postulatów "Białej Księgi Elektromobilności". Jego realizacja ułatwi zakup pojazdów elektrycznych przez przedsiębiorców i tym samym stopniowo zwiększy popyt na nie również wśród klientów indywidualnych.



Izby zwracają uwagę na potrzebę rozwijania w warunkach polskich transportu opartego na technologiach wodorowych, czemu ma służyć przyjęcie w pierwszej kolejności odpowiednich ram prawnych.



Podobnie, jeżeli chodzi o współdzieloną mobilność, która zdaniem Izb jest przyszłością miejskiego transportu. Stworzenie temu trendowi sprzyjających warunków rozwoju wymaga zapewnienia odpowiedniego otoczenia prawnego



Przedstawiony pakiet rekomendowanych działań to postulaty o charakterze kluczowym, których realizacja w sposób znaczący przyśpieszy transformację polskiego sektora transportu ku technologiom nisko- i zeroemisyjnym. - podsumowuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA. - Cieszy fakt, ze izby dostrzegają potrzebę rozwoju w tym zakresie, podpisują się pod rozwiązaniami wypracowanymi przez branżę, a także same chcą w tym procesie uczestniczyć.



W odpowiedzi na list, Ministerstwo Klimatu poinformowało, że obecnie prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.



Część z przedstawionych postulatów będzie w niej uwzględniona, a kolejne są analizowane i konsultowane z innymi resortami