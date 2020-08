PGNiG szacuje koszt budowy biogazowni w Polsce na 70 mld zł w ciągu 10 lat

20.08.2020r. 12:12

PGNiG szacuje koszt budowy 1500-2000 biogazowni w Polsce na 70 mld zł w ciągu 10 lat - poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Nie wyklucza, że część biogazowni wybuduje sam PGNiG, ale głównymi inwestorami będą firmy prywatne oraz samorządy.

"Szacujemy, że w ciągu 10 lat w Polsce powstanie 1500-2000 biogazowni. Będą one wtedy obecne praktycznie w każdej gminie. To koszty rzędu 70 mld zł" - powiedział prezes Kwieciński podczas czwartkowej konferencji prasowej.



"Nie wykluczam, że część tych biogazowni wybudujemy sami, ale podstawowy model finansowy zakłada, że inwestorami będą firmy prywatne i samorządy, a my podpiszemy z nimi umowy o wtłoczeniu biometanu do naszej sieci gazowej" - dodał.

PGNiG spodziewa się, że do 2025 roku około 1,5 mld metrów sześciennych biometanu będzie wtłaczane do sieci gazowej grupy. W 2030 roku powinno być już około 4 mld metrów sześciennych biometanu w sieci PGNiG.



Grupa PGNIG podpisała w tym roku pierwszą umowę przyłączeniową z biogazownią.