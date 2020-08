IEO: ostatni dzwonek dla wielu projektów wiatrowych

20.08.2020r. 13:15

Instytut Energetyki Odnawialnej oszacował moc projektów wiatrowych z ważnym pozwoleniem budowlanym, uzyskanym przed wejściem w życie ustawy 10H. IEO podkreśla, że tegoroczne aukcje to ostatni dzwonek dla tych projektów na uzyskanie wsparcia finansowego i na dokończenie procesu inwestycyjnego w ramach aukcji

Według IEO w Polsce pozostało jeszcze 1,4 GW projektów wiatrowych z ważnym pozwoleniem budowlanym, uzyskanym przed wejściem w życie ustawy 10H.



Jednocześnie instytut zaznacza, że na ten rok planowana jest duża aukcja dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych powyżej 1 MW, w której szansę na otrzymanie rządowego wsparcia dostanie 1,5 GW projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych.



IEO przypomina, że w dwóch dotychczas przeprowadzonych aukcjach OZE w 2018 i 2019 roku wygrały projekty wiatrowe o łącznej mocy około 3,365 GW. Z informacji instytutu wynika, że ponad 2 GW z tych projektów jest już w trakcie realizacji.

W prowadzonej przez IEO bazie danych "Projekty wiatrowe w Polsce" zidentyfikowano projekty o łącznej mocy 7,68 GW, z których cześć brała już udział w aukcjach w 2018 i 2019 roku, a cześć weźmie prawdopodobnie udział w tegorocznej aukcji. Jednocześnie projekty o mocy ok. 3,2 GW posiadają jedynie warunki przyłączenia do sieci.



- Systemowym błędem i marnotrawstwem potencjału branży i zaangażowanego kapitału jest brak działań deweloperów na rzecz uzyskania pozwolenia budowlanego dla części projektów mających warunki przyłączenia do sieci. W tej grupie projektów o mocy1,8 GW z pewnością można znaleźć takie, które spełnią zasadę 10H przy zastosowaniu najnowszych technologii - ocenia Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.