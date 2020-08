Umowa na elektryczne autobusy miejskie dla Gliwic podpisana

20.08.2020r. 13:18

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach rozstrzygnęło przetarg na dostawę dziesięciu elektrycznych autobusów miejskich i podpisało w czwartek umowę z dostawcą. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach rozstrzygnęło przetarg na dostawę dziesięciu elektrycznych autobusów miejskich i podpisało w czwartek umowę z dostawcą.

PKM w Gliwicach wybrało ofertę Volvo i w czwartek obie strony podpisały umowę. Do Gliwic zostanie dostarczonych siedem autobusów Volvo 7900 Electric o długości 12 metrów, mogących pomieścić ponad 75 pasażerów oraz trzy autobusy przegubowe Volvo 7900 Electric Articulated o długości 18 metrów, mogące przewieźć ponad 130 pasażerów.



Zakup autobusów jest realizowany dzięki unijnemu wsparciu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, priorytet 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.



Elektryczne autobusy Volvo trafią do Gliwic do końca 2021 roku, bezpośrednio z wrocławskiej fabryki Volvo, gdzie są projektowane i w całości produkowane. Będą zasilane bateriami o pojemności 264 kWh (pojazdy krótkie) oraz 330 kWh (przegubowe), które umożliwią przejazd na jednym ładowaniu trasy o długości powyżej 100 km. Ładowanie odbywać się będzie w zajezdni - poprzez gniazdo plug-in oraz przez szybką ładowarkę - pantograf opuszczany na specjalne szyny umieszczone na dachu pojazdu. Takie ładowanie trwa zaledwie kilka minut i pojazd może ruszać w dalszą trasę.

Oprócz autobusów oferta Volvo obejmuje także infrastrukturę ładowania, która powstanie we współpracy z firmą Medcom.



Gliwice są kolejnym polskim miastem, do którego trafią zelektryfikowane, miejskie autobusy Volvo. Wcześniej firma dostarczyła takie pojazdy (hybrydy, elektryczne hybrydy i pojazdy w pełni elektryczne) do Inowrocławia, Sosnowca, Krakowa, Tarnowskich Gór, Jeleniej Góry, Koszalina, Białegostoku, Krosna, Leszna, Grudziądza, Ełku, Kędzierzyna Koźla i Świerklańca. Do tej pory Volvo na całym świecie dostarczyło operatorom transportu publicznego ponad 4 tys. zelektryfikowanych autobusów.