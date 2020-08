Tauron może sprzedać Tauron Ciepło na przełomie 2020/21

Tauron może sprzedać udziały w spółce Tauron Ciepło na przełomie 2020 i 2021 roku, jeśli uzgodni z PGNiG warunki transakcji - poinformował wiceprezes Tauronu Marek Wadowski.

"Prowadzimy negocjacje z PGNiG. Przedłużyliśmy je mniej więcej do połowy września. Spodziewamy się, że jeśli uzgodnimy warunki transakcji i miałoby do transakcji dojść, to będzie ona miała miejsce na przełomie 2020 i 2021 roku. Ciężko przesądzać o wynikach rozmów" - powiedział Wadowski podczas konferencji dla inwestorów.



Poinformował, że wartość tych aktywów po odpisach to ok. 1,3 mld zł.



16 czerwca Tauron rozpoczął z PGNiG negocjacje umowy sprzedaży udziałów w spółce Tauron Ciepło w trybie wyłączności ustalonej na okres sześciu tygodni. Wyłączność przedłużono potem o osiem tygodni.

Spółka Tauron Ciepło prowadzi działalność związaną z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz wytwarzaniem energii elektrycznej.



Wiceprezes Tauronu pytany, czy grupa chce sprzedać udziały w elektrociepłowni Stalowa Wola, przypomniał, że taki zamiar znajduje się w strategii grupy Tauron z 2019 r.



"Podtrzymujemy strategię. Jeśli tylko będziemy prowadzić negocjacje bądź będziemy mieli zaawansowany proces sprzedaży, to będziemy informować" - powiedział Wadowski.