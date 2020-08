Śląskie. Robot do awizacji węgla w PGG zastąpi pracę 30 osób

20.08.2020r. 14:33

Polska Grupa Górnicza (PGG), będąca największym krajowym producentem i sprzedawcą węgla, wdrożyła system automatycznej awizacji na wagach drobnicowych. "Robot" zastąpił pracę około 30 osób, które dotąd ręcznie wprowadzały dane do systemu sprzedaży.

Stworzone w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji PGG oprogramowanie klasy RPA (z ang. Robotic Process Automation) wykorzystywane jest w bezpośredniej sprzedaży węgla w kopalniach. Chodzi o surowiec trafiający do sektora komunalno-bytowego, kupowany m.in. przez indywidualnych odbiorców. Dotąd przydział zamówionego przez nich węgla odbywał się ręcznie; teraz proces ten zautomatyzowano.



"Dzięki zdefiniowanym wcześniej algorytmom, +robot+ automatycznie przydziela określone sortymenty węgla kamiennego klientom, zgodnie z ich zamówieniami na dany dzień, pamiętając o planach produkcyjnych poszczególnych zakładów wydobywczych" - wyjaśnił w czwartek rzecznik PGG Tomasz Głogowski.



System upraszcza proces przydzielenia węgla dla poszczególnych klientów i eliminuje etap ręcznego rozdziału. "Do tej pory był on obsługiwany ręcznie przez zespoły pracowników w działach obsługi klienta w każdej z kopalń. Teraz system zastąpił pracę około 30 osób, które ręcznie wprowadzały dane do systemu" - dodał rzecznik.

Robota do awizacji węgla wyposażono także w zdolność raportowania i analizowania danych: potrafi śledzić na bieżąco zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje surowca oraz porównuje zamówienia z możliwościami produkcyjnymi w poszczególnych kopalniach. Oprogramowanie zawiera też mechanizmy, które pozwalają głównemu operatorowi systemu modelować działanie wybranych algorytmów, zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku węgla. Trwają prace nad rozszerzeniem możliwości systemu.



Opracowany w spółce "robot" wykorzystuje rozwiązania technologiczne oparte m.in. na frameworkach Ionic 4, Angular 6, kontrolkach DevExtreme oraz bazie danych Microsoft SQL Server. "To początek rozwoju technologii Robotic Process Automation w Polskiej Grupie Górniczej" - zapowiada firma.