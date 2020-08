PKM Sosnowiec kupi 14 nowych autobusów elektrycznych za ponad 46 mln zł

20.08.2020r. 15:02

14 nowych autobusów elektrycznych zasili flotę sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej (PKM). W czwartek przewoźnik podpisał wartą ponad 46,3 mln zł umowę na ich dostawę. Na ulicach Zagłębia Dąbrowskiego nowe pojazdy pojawią się za rok

Autobusy będą wykorzystywane na 11 liniach kursujących po Sosnowcu, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Czeladzi i Wojkowicach.



Wśród zamówionych pojazdów jest pięć przegubowych (za ponad 3,7 mln zł każdy) - będą to pierwsze tego typu autobusy elektryczne w sosnowieckim PKM-ie. Pozostałe dziewięć to pojazdy 12-metrowe, za ponad 2,6 mln zł każdy.



Jedyną ofertę w przetargu na dostawę autobusów złożyła firma Solaris. Sosnowiecki PKM zakładał, że zamówienie uda się zrealizować za łączną kwotę 41 mln zł, ostatecznie jednak - ze względu na zaproponowane przez Solarisa wyposażenie - zdecydowano o zakupie za ponad 46,3 mln zł. Blisko 30 mln zł z tej kwoty pochodzi ze środków unijnych.



Przedstawiciele sosnowieckiego przewoźnika podkreślają m.in. dużą pojemność baterii, jakimi będą dysponować autobusy - w pojazdach przegubowych to 470 kWh, a w 12-metrowych 316 kWh. Dla porównania - w trzech autobusach elektrycznych, kupionych przez PKM Sosnowiec od Solarisa w 2017 r., pojemność akumulatorów litowo-jonowych wynosi 200 kWh.



"Pierwszy z sosnowieckich elektryków do dziś przejechał już niemal 700 tys. kilometrów. Nowe autobusy będą miały jeszcze większe możliwości" - ocenił w czwartek dyrektor PKM Sosnowiec Piotr Drabek.

Oprócz nowych autobusów, podpisana w czwartek umowa obejmuje także montaż trzech ładowarek pantografowych oraz osiem ładowarek podobnych do tej, z której PKM korzysta obecnie przy ulicy Mościckiego. Jedna z trzech ładowarek pantografowych stanie na sosnowieckim dworcu autobusowym przy ulicy Mościckiego, a pozostałe dwie w bazie PKM przy ulicy Lenartowicza.



"Tego typu ładowarki przymocowane są do masztu i są opuszczane z góry na dół, na dach autobusu. Osiem mniejszych urządzeń do ładowania autobusów również trafi do bazy PKM w Sosnowcu" - wyjaśnił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.



Nowe pojazdy pojawią się na 11 liniach: nr 34, 90, 100, 160S, 182, 188, 299, 723, 818 i 902N. Nowością będzie barwa autobusów, które będą miały żółty odcień - zgodny z systemem identyfikacji Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach, czyli organizatora transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.



Każdy z autobusów będzie wyposażony w kilka kamer monitoringu, klimatyzację, ładowarki USB, WiFi, a także system systemy liczenia pasażerów oraz elektroniczne tablice informacyjne.