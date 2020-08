Porozumienie marszałków woj. łódzkiego ws. elektryfikacji linii kolejowej Tomaszów Maz. - Skarżysko

20.08.2020r. 15:53

Marszałkowie województw łódzkiego i świętokrzyskiego podjęli współpracę ws. modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko Kamienna. W ramach zawartego porozumienia będą ubiegać się o fundusze na ten cel z programu Kolej Plus.

Marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber i marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podpisali w czwartek dokumenty potrzebne do przygotowania studium projektowo-technicznego dot. modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko Kamienna. Uroczystość zorganizowano na dworcu Opocznie (Łódzkie), gdzie - jak wskazał Schreiber - obecnie pociągi kończą swój bieg.



"Kolej nie zna granic. Ludzie podróżujący koleją chcieliby przemieszczać się między miejscowościami niezależnie od tego, czy znajdują się one na ternie jednego, dwóch czy trzech województw. Chcą pociągami jeździć, a nie tak, jak jest na tym dworcu, kończyć nim podróż. Ten pociąg powinien jechać dalej w kierunku województwa świętokrzyskiego. I taki jest nasz cel i to, co chcemy osiągnąć budując nasze porozumienie" - podkreślił marszałek woj. łódzkiego.



Dodał, że w elektryfikacji i modernizacji blisko 90 km linii w kierunku Skarżyska Kamiennej może wydatnie pomóc realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA program Kolej Plus. W jego ramach samorządy do 26 sierpnia mogą składać wnioski na odbudowę, modernizację i przywracanie do życia torów kolejowych, które zostały zlikwidowane, a także budowę nowych.



"Do tego programu chcemy wspólnie aplikować, chcemy wspólnie złożyć wniosek, pozyskać pieniądze na realizacje początku projektu. Póki co będą to bowiem środki na dokumentację, ale ten projekt będziemy rozwijać dalej. To rzeczy, które dają wizję tego, co chcemy uczynić wspólnie dla naszych województw" - zaznaczył Schreiber.

Marszałek Bętkowski zwrócił uwagę, że w przeszłości linia kolejowa nr 25 tętniła życiem i służyła do przewozu zarówno osób, jak i towarów. "W Skarżysku Kamiennej lada miesiąc zostanie oddany do użytku piękny dworzec i życzylibyśmy sobie, by po drodze stacje w Końskich, Opocznie i inne przystanki na +25+ do Tomaszowa również nabierały wyglądu, który przystaje 21. wiekowi i naszym aspiracjom" - przyznał.



Wskazał, że wspólna działalność obu urzędów marszałkowskich zwiększa szansę na realizację planowanej inwestycji. Wyjaśnił, że jej pierwszy etap, którym będą działania planistyczne, pochłonie ok. 3,2 mln zł, a następnie rozpoczną się prace projektowe, które oszacowano na ok. 40 mln zł.



"Naszym wyznacznikiem jest, by cała modernizacja i elektryfikacja linii od Skarżyska Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego zakończyła się w ciągu pięciu lat. Rozpoczynamy pewien etap i program Kolej Plus może nam w tym projekcie wydatnie pomóc, na co bardzo liczymy" - zadeklarował marszałek woj. świętokrzyskiego.