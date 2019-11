Energa ostrzega przed oszustami

06.11.2019r. 12:15

Grupa Energa poinformowała, że nieznani sprawcy podszywają się pod spółki Energa i Energa Operator. Oszuści wysyłają e-maile z wezwaniami do zapłaty zaległości i z potencjalnie niebezpieczną zawartością. Grupa Energa poinformowała, że nieznani sprawcy podszywają się pod spółki Energa i Energa Operator. Oszuści wysyłają e-maile z wezwaniami do zapłaty zaległości i z potencjalnie niebezpieczną zawartością.

Energa ustaliła że, e-maile z adresu admin@maxiorrr.com zawierają nieprawdziwe informacje o "zaległych zobowiązaniach za dostawę energii" na niewielkie kwoty i wezwanie do ich uregulowania poprzez dołączony link.



Grupa ostrzega, że odnośnik zawarty w widomości może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, na którym zostanie otwarty lub kradzieży wrażliwych danych użytkownika, np. danych logowania do konta bankowego. Spółka uczulamy, aby nigdy nie korzystać z linków bądź jakichkolwiek załączników dołączonych do wiadomości, które budzić mogą jakiekolwiek wątpliwości.

Grupa przypomina również, że Energa Operator wysyła e-maile z wezwaniami do uregulowania zadłużeń i z tego względu klienci zawsze powinni sprawdzić nagłówek wiadomości i jej nadawcę, a w razie wątpliwości kontaktować z odpowiednimi infoliniami.