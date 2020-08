"Rz": Gazprom traci Europę

20.08.2020r. 06:31

Na temat spadającego eksportu rosyjskiego gazu pisze "Rzeczpospolita". Dziennik odnotowuje, że w drugim kwartale udział gazu z Rosji w europejskim rynku był rekordowo niski.

Jak podaje dziennik, powołując się na dane z raportu kwartalnego Gazpromu, w drugim kwartale br. udział rosyjskiego gazu w rynku UE spadł do 27,8 proc., podczas gdy w rekordowym pod względem wolumenu sprzedanego do UE gazu 2018 roku (208 mld m sześc.) sięgał 36,6 proc. Jednocześnie gazeta odnotowuje, że na początku wieku udział rosyjskiego gazu w europejskim rynku sięgał nawet 48 proc., a w ostatnich latach był na poziomie 36 - 39 proc.



"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że w ostatnich latach Gazprom przestał dostarczać gaz na Ukrainę, w tym roku mocno ograniczyła zakupy również Turcja, a największy europejski odbiorca rosyjskiego gazu - Niemcy - w pierwszym kwartale br. odebrał o 23 proc. mniej gazu niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Na ostatnie wyniki eksportowe Gazpromu niewątpliwie wpływ mają tegoroczne warunki pogodowe, ale co istotne, koncern traci coraz więcej rynku na rzecz LNG, którego udział w europejskim rynku rośnie. Dwóch największych dostawców skroplonego gazu do Europy: Katar i USA w porównaniu do 2018 r zwiększyły swoje udziały w europejskim rynku odpowiednio z 4,2 proc. do 6,6 proc. i z 0,7 proc. do 6,2 proc.